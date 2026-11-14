EditoRed exige investigar atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez

La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de Europa, América Latina y el Caribe (EditoRed) condenó el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, de La Prensa, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

A través de un comunicado, la organización manifestó su solidaridad con Rodríguez, su familia y los profesionales de La Prensa, medio que forma parte de la asociación.

EditoRed recordó que el periodista fue reconocido en marzo pasado durante el Congreso de la organización, celebrado en Alcalá de Henares, España, donde recibió un premio por unanimidad de sus compañeros, en reconocimiento a su trabajo periodístico. La asociación señaló que aquel respaldo adquiere ahora una dimensión especialmente dolorosa y reafirmó su compromiso de defender la libertad de Rodríguez para ejercer el periodismo.

“Ningún periodista debería temer por su seguridad ni por la de sus seres queridos a causa de su trabajo. Ninguna familia debería ver amenazada la tranquilidad de su hogar”, expresó la organización.

En el pronunciamiento, EditoRed sostuvo que la violencia y la intimidación contra los periodistas son intolerables y advirtió que ninguna mafia, trama de corrupción política, grupo criminal o ámbito de poder puede situarse por encima de la ley ni intentar silenciar a quienes informan.

Asimismo, solicitó a las autoridades panameñas adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad del periodista, y sus familiares.

La organización también subrayó que corresponde a las investigaciones esclarecer la autoría y las circunstancias del atentado, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar que el caso quede en la impunidad.

“La libertad de prensa es un derecho de toda la ciudadanía. Proteger a quienes investigan, contrastan y publican información de interés público es defender la democracia y el derecho de las personas a conocer lo que sucede en su sociedad”, indicó.