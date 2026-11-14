Clima en Panamá este sábado 14 de noviembre: se esperan lluvias y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este sábado 14 de noviembre una jornada con cielo nublado, aguaceros y tormentas, algunas de intensidad moderada a fuerte, además de posibles ráfagas de viento.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se espera cielo nublado y la continuidad de aguaceros con tormentas, principalmente en la comarca Guna Yala y sectores de Colón, mientras que en el resto de esta región podrían presentarse lluvias aisladas.

En el Pacífico, también se prevén aguaceros con tormentas, principalmente en el sector marítimo, con lluvias que podrían ingresar de forma dispersa hacia Panamá, Darién y las comarcas Emberá.

Para la tarde, las condiciones lluviosas podrían intensificarse en varios puntos del país. En el Caribe se pronostican aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón.

Mientras, en el Pacífico se esperan aguaceros y tormentas de moderados a fuertes desde Chiriquí hasta la península de Azuero, además de sectores de Coclé y lluvias más aisladas hacia el norte de Panamá Oeste y Panamá.

Para la noche, el IMHPA prevé que continúen las lluvias y tormentas, principalmente en Chiriquí y Veraguas, donde podrían registrarse precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

En el Caribe, se esperan lluvias moderadas con tormentas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto de la vertiente habrá intervalos nublados y lluvias aisladas.