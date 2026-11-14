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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 15 de noviembre de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 11 de noviembre de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 11 de noviembre de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2026 09:44
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 11 de noviembre de 2026.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)realizará este domingo 15 de noviembre una nueva edición del sorteo dominical, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 15 de noviembre:

5

9

1

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

27 - 79 - 14 - 16 - 55 - 90 - 11 - 33 - 69 - 00

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo del miércoles 11 de noviembre

Primer Premio: 5903

Letras: ABDB

Serie: 16

Folio: 9

Segundo Premio: 4213

Tercer Premio: 1681

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