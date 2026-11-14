Emergencia en Nueva Orleans: crucero con 129 pasajeros termina volcado

Un operativo de emergencia se desplegó en el río Misisipi, en Nueva Orleans, Estados Unidos, luego de que un buque cisterna colisionara con un crucero fluvial que se encontraba en el puerto, provocando que la embarcación turística se inundara y terminara volcada.

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 12:30 p.m., cuando el Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, que se preparaba para desembarcar a sus ocupantes después de llegar al muelle.

En el crucero viajaban aproximadamente 129 pasajeros, además de los miembros de la tripulación. Tras la colisión, la embarcación comenzó a inclinarse y a recibir agua, por lo que las personas tuvieron que abandonar el barco en medio de una compleja operación de rescate.

La emergencia dejó escenas de pasajeros utilizando chalecos salvavidas, algunos en el agua y otros buscando apoyo para salir de la embarcación. Cerca de 90 personas habían logrado desembarcar cuando el crucero comenzó a hundirse, según los reportes difundidos por medios estadounidenses.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó que todos los ocupantes de las dos embarcaciones fueron localizados y no hubo víctimas mortales. No obstante, 32 pasajeros necesitaron traslado a hospitales, aunque ninguno presentaba heridas de gravedad.

En las labores de asistencia participaron la Guardia Costera, los bomberos, unidades policiales y embarcaciones privadas que se encontraban navegando por el sector. Dos agentes de la Policía Portuaria también fueron hospitalizados durante la atención de la emergencia.