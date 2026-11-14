Luchando contra los molinos de viento

Tarde o temprano, a todos en el colegio nos tocó leer el Quijote de Cervantes. Un viejo hidalgo aventurero, soñador y con destellos de imaginación muy volada que vivía en un lugar de la Mancha que, el autor, por alguna razón no quería acordarse...

Imaginémonos a ese hombre en este siglo, ¿cuáles serían sus molinos de viento?, ¿cuáles serían sus objetivos de vida o de lucha ante tantos antivalores que muchos (incluidas las viejas y nuevas generaciones) ven como “normal”?

Realmente me pregunto qué pensaría Don Quijote si levantara la mirada y observara nuestra sociedad actual. ¿Qué diría al contemplar un mundo donde la falta de respeto se confunde con libertad, la vulgaridad con autenticidad, la arrogancia con personalidad y la indiferencia con inteligencia emocional? Probablemente volvería a ceñirse su armadura, tomaría su lanza y saldría nuevamente a los caminos junto a Sancho, convencido de que todavía existen molinos de viento contra los cuales vale la pena luchar.

Vivimos una época de profundas contradicciones. Una sociedad que presume de modernidad, avances tecnológicos y libertad de expresión, pero que, paradójicamente, parece haber ido debilitando algunos de los principios esenciales de la convivencia humana.

Entre determinados sectores, actitudes como la insolencia, intolerancia, banalización del sufrimiento ajeno y del mal, la deslealtad, falta de compromiso y exhibición deliberada de la ignorancia comienzan a presentarse como expresiones de “normalidad”. Se aplaude al que más humilla, se viraliza al que más escandaliza o desinforma y se confunde tener muchos seguidores con tener algo valioso que decir. Pareciera que, en ocasiones, el mérito ha cedido su lugar al espectáculo, a la mediocridad, chabacanería y a la profundidad del ruido sin nada que aportar.

Antonio Banderas en su discurso de los premios Platino, recordando a este viejo hidalgo cuando dijo “Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero y, como no algunos no están experimentados en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades” ... esta frase viene como anillo al dedo pues, en esta era, todo lo que es difícil es imposible para ciertas personas y como tal, lo desechan... Le recuerdo amigo lector que nadie dijo que la vida era fácil.

Por supuesto, no se trata de condenar a toda una generación ni de idealizar el pasado, que también tuvo sus miserias, injusticias y contradicciones. Se trata de cuestionar una preocupante transformación cultural: aquella en la que los antivalores dejan de producir vergüenza y comienzan a convertirse en motivos de reconocimiento social. Cuando la honestidad parece ingenuidad, la educación se interpreta como debilidad y la cortesía como una conducta anticuada, sin duda, como sociedad hemos perdido en muchos aspectos el rumbo y sentido común.

Es precisamente aquí donde la figura de Don Quijote adquiere una vigencia extraordinaria. El personaje de Miguel de Cervantes Saavedra no representa simplemente a un hombre delirante que confundía la realidad con sus fantasías caballerescas. Representa, desde una lectura simbólica, a quien se niega a aceptar que el mundo debe resignarse a la injusticia, mezquindad y la ausencia de ideales. Su locura tenía una particular grandeza: creer que la dignidad debía defenderse, que la palabra tenía valor, que los débiles merecían protección y que la nobleza de espíritu no debía depender de las circunstancias.

Don Quijote combatiría esta degradación moral no con la violencia, sino con una gallardía que hoy parece escasear: la valentía de sostener principios cuando hacerlo resulta incómodo; la elegancia de responder con educación ante la provocación; la fortaleza de defender la verdad cuando la mentira resulta más conveniente; y la generosidad de actuar correctamente incluso cuando nadie está mirando. Él, no necesitaría miles de seguidores para sentirse importante, ni humillar a otros para demostrar superioridad. Su grandeza no estaría en imponerse sobre los demás, sino, en no permitir que la mediocridad de su entorno terminara convirtiéndolo en alguien mediocre.

Quizás su mayor batalla sería recordarnos que la libertad no consiste en hacer cualquier cosa sin asumir consecuencias, que la irreverencia no justifica la falta de respeto y que tener una opinión no nos exime de la responsabilidad de pensar. Nos enseñaría que ser valiente no es gritar más fuerte, sino tener el carácter suficiente para defender aquello en lo que creemos sin atropellar la dignidad de los demás.

Y es que una sociedad no se deteriora únicamente cuando sus instituciones fallan, sino también cuando sus individuos dejan de sentir responsabilidad por sus actos, cuando se pierde la vergüenza de hacer daño y cuando se comienza a admirar aquello que debería cuestionarse.

Tal vez hoy necesitemos un poco de la locura de Don Quijote. No para escapar de la realidad, sino para atrevernos a transformarla. Necesitamos recuperar la caballerosidad sin machismo, la firmeza sin arrogancia, la libertad con responsabilidad y la rebeldía con inteligencia. Necesitamos entender que los valores no son reliquias de otra época, sino los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad verdaderamente civilizada. ¿De qué sirve tener un empaque de primer mundo, cuando el pensamiento sigue siendo tercermundista?

Al final, la verdadera locura no consiste en seguir creyendo en la nobleza, la honestidad y la dignidad humana; la verdadera locura sería renunciar a ellas para encajar en una sociedad que ha comenzado a confundir lo absurdo con lo admirable, lo estúpido con lo valioso y lo banal con lo interesante y necesario.

Y si Don Quijote tuviera que volver a luchar, seguramente lo haría con la misma gallardía de siempre: no para conquistar el mundo, sino para impedir que el mundo termine conquistando nuestra conciencia.