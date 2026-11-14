Ingresos del Canal suben 16.6% a $6,600 millones; S&P mantiene BBB+

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) alcanzó ingresos no auditados cercanos a los $6,600 millones durante el año fiscal 2026, lo que representó un incremento interanual de 16.6%, según un boletín difundido el 13 de noviembre de 2026 por S&P Global Ratings. La agencia mantuvo sin cambios la calificación crediticia de la entidad en BBB+, con perspectiva estable.
El reporte de S&P precisó que el documento no constituye una acción de calificación. De acuerdo con el análisis de Daniel Castineyra y Jose Coballasi, el resultado financiero se apoyó en un aumento aproximado de 4.1% en el tránsito de buques durante el ejercicio fiscal que cerró en septiembre de 2026.
En el desglose operativo, S&P señaló una mayor disponibilidad de agua y un alza en la demanda de energía, vinculada en parte a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Esos factores mejoraron la competitividad económica de la vía panameña frente a la ruta del Cabo de Buena Esperanza. La agencia destacó un repunte en el tránsito de buques cisterna de productos químicos y un avance de 11.2% en los volúmenes de carga en el segmento de contenedores.
La brecha entre el alza de 4.1% en el número de tránsitos y el salto de 16.6% en los ingresos no auditados quedó sin desglose detallado en el boletín. El documento tampoco precisó cuánto aportó el ajuste de tarifas frente al mayor volumen movilizado, ni cuantificó las transferencias o dividendos entregados al Tesoro Nacional en ese periodo.
Con base en ese desempeño, S&P proyectó que los márgenes de Ebitda de la ACP se mantendrán estables alrededor de 80% durante los próximos 12 a 24 meses. En ese mismo lapso, la calificadora estimó que el apalancamiento —medido como deuda neta sobre Ebitda— permanecerá por debajo de 1.0 vez.
A mediano plazo, S&P previó que el crecimiento del tránsito por el Canal convergerá hacia su proyección de expansión del producto interno bruto (PIB) global, situada entre 2.5% y 3.0%. Esa expectativa moderada contrasta con el impulso extraordinario que aportaron en el año fiscal 2026 las condiciones hídricas y el reacomodo de rutas marítimas por factores geopolíticos.
La calificadora reiteró que la ACP resulta vital para Panamá por su función como centro logístico regional y por sus contribuciones fiscales al gobierno mediante tarifas de tránsito por tonelada y el pago de dividendos. Para las finanzas públicas panameñas, el desempeño de la vía interoceánica sigue como un componente central del ingreso estatal.
En su informe, S&P advirtió que sus análisis representan opiniones a la fecha de emisión y no recomendaciones de inversión. Además, aclaró que no realiza auditorías ni verifica de forma independiente la información que recibe, que parte del contenido pudo generarse con apoyo de herramientas de inteligencia artificial bajo revisión de su personal y que la firma cobra honorarios por sus servicios de calificación y análisis.