Ingresos del Canal suben 16.6% a $6,600 millones; S&P mantiene BBB+

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) alcanzó ingresos no auditados cercanos a los $6,600 millones durante el año fiscal 2026, lo que representó un incremento interanual de 16.6%, según un boletín difundido el 13 de noviembre de 2026 por S&P Global Ratings. La agencia mantuvo sin cambios la calificación crediticia de la entidad en BBB+, con perspectiva estable. El reporte de S&P precisó que el documento no constituye una acción de calificación. De acuerdo con el análisis de Daniel Castineyra y Jose Coballasi, el resultado financiero se apoyó en un aumento aproximado de 4.1% en el tránsito de buques durante el ejercicio fiscal que cerró en septiembre de 2026.

Daniel Castineyra y Jose Coballasi Analistas de S&P Global Ratings Mantenemos nuestra opinión de que la ACP es vital para Panamá por razones estratégicas y económicas, dado su papel como centro logístico regional y sus significativas contribuciones fiscales al gobierno a través de las tarifas de tránsito por tonelada y el pago de dividendos”.

En el desglose operativo, S&P señaló una mayor disponibilidad de agua y un alza en la demanda de energía, vinculada en parte a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Esos factores mejoraron la competitividad económica de la vía panameña frente a la ruta del Cabo de Buena Esperanza. La agencia destacó un repunte en el tránsito de buques cisterna de productos químicos y un avance de 11.2% en los volúmenes de carga en el segmento de contenedores. La brecha entre el alza de 4.1% en el número de tránsitos y el salto de 16.6% en los ingresos no auditados quedó sin desglose detallado en el boletín. El documento tampoco precisó cuánto aportó el ajuste de tarifas frente al mayor volumen movilizado, ni cuantificó las transferencias o dividendos entregados al Tesoro Nacional en ese periodo.