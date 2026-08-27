Propuesta sobre IA reabre la batalla por la libertad de prensa

La discusión sobre un anteproyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial reabrió en la Asamblea Nacional una vieja batalla por la libertad de prensa y expresión: la posibilidad de que los funcionarios públicos vuelvan a recurrir a la vía penal contra quienes consideren que han lesionado su honra.

El debate surgió durante la discusión del Anteproyecto de Ley 51, presentado para sancionar el uso malicioso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos. Sin embargo, la iniciativa pronto trascendió la discusión sobre los llamados deepfakes y abrió la puerta a otro tema: las garantías que protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder.

El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho planteó aprovechar la discusión para eliminar la prohibición que, según manifestó, impide a los servidores públicos recurrir a la jurisdicción penal para defender su honra.

“Yo voy a aprovechar su proyecto porque, si vamos a discutir, vamos a discutir las causas del problema, no la herramienta del problema”, expresó.

Camacho también manifestó su intención de que quienes calumnian, destruyen reputaciones o extorsionan enfrenten consecuencias penales.

“Yo quiero ver presos a los que utilizan a los medios para calumniar, destruir reputación y extorsión”, dijo durante el debate.

Su planteamiento encontró una respuesta inmediata del diputado Ernesto Cedeño, de la bancada de Otro Camino, quien advirtió que devolver a los funcionarios públicos la posibilidad de recurrir a la vía penal representaría un retroceso para la libertad de expresión.

“Yo estaré en contra de esa iniciativa de Camacho porque sería un retroceso en la libertad de expresión”, afirmó.

Cedeño sostuvo que quienes ejercen funciones públicas deben estar dispuestos a recibir un mayor nivel de crítica y cuestionamiento por las decisiones que toman desde sus cargos.

“Un funcionario debe estar anuente a aceptar cualquier cantidad de crítica y ni siquiera debe pensar en llevar a la jurisdicción penal los desaciertos de una información o de una comunicación”, manifestó.

A su juicio, si un funcionario considera que una información contiene datos inexactos que afectan su reputación, debe recurrir a la jurisdicción civil.

Incluso planteó avanzar en sentido contrario a la propuesta de Camacho: la despenalización integral de la calumnia y la injuria y que estos conflictos se resuelvan únicamente por la vía civil.

La preocupación sobre un posible regreso de la vía penal contra críticas a funcionarios también llegó desde organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información reconoció la necesidad de establecer mecanismos para enfrentar el uso malicioso de la inteligencia artificial, capaz de clonar voces, alterar imágenes, fabricar videos y crear contenidos falsos con apariencia de realidad.

Sin embargo, la organización advirtió sobre los riesgos de utilizar el debate sobre estas nuevas tecnologías para modificar las garantías que protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder.

Para el Fórum, una cosa es sancionar la creación de un deepfake malicioso o una suplantación deliberada y otra distinta es utilizar esa discusión para abrir la puerta a procesos penales contra quienes cuestionen a funcionarios públicos.

La preocupación aumenta por la amplitud de algunos conceptos incluidos en la propuesta, como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” o contenido “idóneo para causar daño”.

En materia penal, advierte la organización, este tipo de términos puede quedar sujeto a interpretaciones que afecten contenidos periodísticos, opiniones, caricaturas, sátiras o publicaciones de interés público.

El principal riesgo, advierten periodistas y defensores de la libertad de expresión, es la autocensura. La amenaza de una querella o de un proceso penal puede llevar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos a evitar investigaciones o publicaciones críticas por temor a enfrentar consecuencias judiciales.

En la misma línea, Lorenzo González Palma, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE), reconoció los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la protección de la honra, pero advirtió que la respuesta legal debe preservar el ejercicio del periodismo.

“Como guardianes de las libertades públicas, reconocemos que el vertiginoso avance de la inteligencia artificial generativa y la clonación de voz o imagen plantea riesgos reales para la honra de los ciudadanos y la estabilidad familiar frente a la difamación automatizada”, señaló González Palma.

El presidente del CONAPE sostuvo que existe coincidencia en la necesidad de actualizar la normativa penal panameña frente a estos nuevos desafíos, pero pidió que cualquier reforma mantenga criterios de proporcionalidad y no termine afectando la libertad de prensa.

“Es deber de nuestro gremio velar porque dicha actualización no devenga, de forma directa o indirecta, en un mecanismo de censura previa o acoso judicial contra el ejercicio del periodismo libre”, afirmó.

Atenógenes Rodríguez, vicepresidente del Consejo Nacional de Periodismo, considera que el proyecto mezcla dos asuntos distintos: la regulación de la inteligencia artificial y la reforma al artículo 196 del Código Penal.

“La parte que no queda clara es la reforma al artículo 196 del Código Penal. Ahí es donde se enreda la propuesta, porque quizás una cosa no tiene que ver con la otra”, sostuvo.

Rodríguez explicó que la restricción que se pretende modificar responde a una legislación aprobada en 2005, vinculada al derecho a réplica, que buscó evitar que funcionarios con mando y jurisdicción nacional demandaran penalmente a periodistas. El objetivo, explicó, era equilibrar la relación entre el poder del Estado y los ciudadanos, debido a la enorme disparidad entre ambas partes.

“El Estado, como tal, tiene un poder enorme, mientras que nosotros, como periodistas o ciudadanos, nos vemos afectados por ese poder”, señaló.

Por ello, consideró preocupante que esa protección se revise bajo el argumento de regular el uso de la inteligencia artificial. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, insistió. A su juicio, modificar ese equilibrio puede afectar directamente la libertad de opinión y de información.