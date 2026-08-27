Thomas y Vásquez chocan tras salida de Vamos

La renuncia de la diputada Paulette Thomas a la coalición Vamos abrió este jueves un nuevo capítulo de confrontación con el líder de la agrupación, Juan Diego Vásquez. Mientras Thomas sostiene que el proceso ético en su contra perdió vigencia por el vencimiento de los plazos, Vásquez la acusa de evadir la rendición de cuentas.

Thomas anunció su renuncia formal e irrevocable a Vamos y explicó que tomó la decisión en defensa de su dignidad, integridad y principios.

El punto central de su reclamo está en el artículo 9 del Código de Ética de la coalición. Según la diputada, esa norma establece un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar relacionada con su suspensión.

Thomas afirma que ese periodo venció sin que la Junta Directiva o el Comité de Ética de Vamos le comunicaran formalmente el avance del proceso, la citaran o le permitieran presentar su versión de los hechos.

“Huir no es mi estilo, siempre doy la cara de frente y asumo mis responsabilidades con coherencia a mis valores y principios”, respondió Thomas ante los cuestionamientos que surgieron tras su salida.

La diputada también lanzó una crítica directa a Vásquez y sostuvo que el líder de Vamos desconoce los términos establecidos por el propio Código de Ética de la coalición.

“Lamento que desconozca los términos y tiempos que establece el artículo 9 de su propio Código de Ética de la Coalición Vamos, término que ya venció”, afirmó.

Vásquez acusa a Thomas de evadir el proceso

La respuesta de Vásquez no tardó en llegar. El líder de Vamos cuestionó la decisión de Thomas y calificó su salida como una forma de apartarse del proceso ético que enfrentaba dentro de la agrupación.

“Lamento profundamente la decisión de la Diputada Thomas de huir del proceso ético de Vamos”, expresó Vásquez.

El diputado sostuvo que Thomas no tendrá que responder ante el equipo político que, según afirmó, la llevó a la Asamblea Nacional, pero sí tendrá que enfrentar la evaluación de los electores.

“No rendirá cuentas ante el equipo que la llevó a la Asamblea, pero en 2029 no escapará la rendición de cuentas que le pedirá el pueblo”, manifestó.

Vásquez cerró su mensaje con una acusación política directa contra Thomas: “Quien traiciona NUNCA es víctima”.

La diputada, por su parte, sostiene que su salida no representa una evasión, sino una decisión de coherencia frente a lo que considera un procedimiento que no respetó los tiempos establecidos.