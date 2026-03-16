‘Ustedes convirtieron esta película en lo que es’: Michael B. Jordan tras ganar su primer Óscar

El actor estadounidense Michael B. Jordan vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ganar el Óscar a Mejor Actor en la edición 2026 de los Premios Óscar por su actuación en la película Sinners.

La ceremonia, celebrada el 15 de marzo en Hollywood, dejó una escena memorable cuando el ganador del año anterior, Adrien Brody, pronunció su nombre. Jordan quedó visiblemente sorprendido, abrazó a su madre, quien lo acompañaba en la gala, y caminó al escenario entre aplausos para recibir su primera estatuilla de la Academia, logro que también coincidió con su primera nominación en esta categoría.

El reconocimiento llegó por un papel especialmente exigente: en la cinta dirigida por Ryan Coogler, Jordan interpreta a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal con la esperanza de empezar de nuevo, solo para descubrir que un peligro inesperado amenaza con destruir sus planes. La historia, ambientada en el sur de Estados Unidos, mezcla drama, elementos sobrenaturales y un trasfondo histórico que explora las tensiones sociales de la época.

Al recibir la estatuilla, Jordan ofreció un discurso cargado de emoción en donde expresó su más sincero agradecimiento a todos los que lo apoyaron durante los años de carrera, y los directores y actores de la película. “Quiero agradecer a todo el elenco. Gracias por darme una oportunidad”, expresó desde el escenario.

A medida que avanzaba su discurso, Jordan dejó entrever la presión y responsabilidad que siente tras recibir un galardón de tal magnitud. Admitió que era consciente de las expectativas que ahora recaen sobre él como actor. “Lo siento, sé que quieren que lo haga bien y quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí”, señaló.

El actor aseguró que este reconocimiento no representa un punto final, sino un impulso para continuar creciendo dentro del cine. “Los que fueron a ver una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Gracias porque ustedes convirtieron esta película en lo que es”, añadió.

La categoría de Mejor Actor fue una de las más comentadas durante la temporada de premios. Entre los principales contendientes se encontraba Timothée Chalamet, quien competía por su actuación en Marty Supreme.

Sinners llegó a la ceremonia con 16 nominaciones, la cifra más alta para una sola producción en esta edición de los premios. La película terminó consolidándose como una de las grandes protagonistas de la noche al obtener cuatro galardones importantes.

Además del premio a Mejor Actor para Jordan, la cinta obtuvo el Óscar a “Mejor Guion Original”, “Mejor Fotografía” y “Mejor Banda Sonora”.