¿Qué pasa con Miss Universo 2026? Las presentaciones generan críticas

La edición número 75 de Miss Universo 2026, que tiene como sede a Puerto Rico, comenzó rodeada de grandes expectativas. Sin embargo, las primeras actividades de concentración no han estado exentas de controversia y han generado una ola de comentarios y críticas entre los seguidores del certamen en redes sociales.

Aunque la elección de Puerto Rico como anfitrión despertó entusiasmo por tratarse de una edición histórica, algunos aspectos de la organización no han cumplido con las expectativas del público, especialmente los escenarios, las estructuras y los espacios escogidos para las presentaciones de las candidatas.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, quien cuestionó el escenario utilizado durante la gala de presentación de las participantes.

Aunque destacó la pasarela larga, que permitió a las concursantes desplazarse y mostrar sus atuendos, no ocultó su descontento con el diseño y la estructura del montaje.

“Nunca se había visto en el Miss Universo. Cada año es peor”, expresó Sousa al referirse a la propuesta escénica de esta edición.

Por otro lado, también hubo comentarios positivos sobre la presentación de las candidatas a la orilla del mar, donde predominaron los vestidos fluidos y los atuendos elegantes.

Entre las participantes que llamaron la atención de Osmel Sousa estuvieron representantes de Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Francia, México, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, República del Congo, República Dominicana, Uganda y Venezuela. Incluso, algunas de ellas no figuraban inicialmente en su lista de favoritas.