El diputado Vega citó una publicación de La Estrella de Panamá para cuestionar las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con Asfaltos Panameños, empresa que, según el desglose presentado por funcionarios ante la Comisión de Presupuesto, mantiene 13 contratos con la institución por aproximadamente $81.7 millones. Durante la sesión del 17 de noviembre, el legislador pidió explicaciones sobre los vínculos empresariales previos que atribuyó al ministro Andrade con la contratista. También cuestionó un traslado solicitado por $5 millones para pagar cuentas de la carretera La Villa de Los Santos–Macaracas, a cargo de esa empresa.

El equipo del MOP informó que 10 contratos por procedimiento excepcional suman $17.6 millones, mientras que tres adjudicados mediante licitación pública alcanzan $64.1 millones. Los funcionarios vincularon las contrataciones excepcionales con intervenciones de emergencia.

La publicación de La Estrella y los vínculos cuestionados

Vega señaló que La Estrella de Panamá había publicado información sobre adendas firmadas por Andrade, ya como ministro, con Asfaltos Panameños, cuyo representante, según el diputado, había sido socio del funcionario. El legislador también mencionó la participación de la contratista en un consorcio con Inversiones Los Tres, empresa que vinculó al ministro, para una obra vial en Veraguas.

“¿De verdad que no hay más empresas que liciten?”, preguntó, al criticar la reiteración de adjudicaciones a empresas con relaciones empresariales previas con funcionarios. Al inicio del intercambio, el viceministro negó que Andrade hubiera sido propietario o integrante de la junta directiva de Asfaltos Panameños, según su conocimiento. Posteriormente, Vega precisó que su cuestionamiento se refería a la relación entre las empresas mediante un consorcio. El diputado preguntó si ese vínculo se mantenía actualmente. El fragmento transcrito no recoge una respuesta específica a esa consulta.

El MOP explica el traslado de $5 millones

Vega pidió aclarar por qué se solicitaban $5 millones para la carretera La Villa de Los Santos–Macaracas si, de acuerdo con las cifras que manejaba, las cuentas presentadas eran inferiores. El equipo de presupuesto respondió que el traslado cubriría dos gestiones de cobro: una por $1,350,681 y otra por $3,826,321.

Ambas suman $5,177,002. La funcionaria explicó que los $177,002 restantes estaban disponibles en la partida presupuestaria del proyecto, por lo que la solicitud adicional se limitaba a $5 millones. Durante las respuestas sobre ese contrato también se informó que en la vigencia fiscal 2026 se habían tramitado cuentas por $4,345,530.37. La exposición mencionó otras cuentas pendientes, además de las incluidas en el traslado sustentado. El MOP defendió que los movimientos presupuestarios buscaban atender trabajos ejecutados y gestiones de cobro presentadas.

Una adenda de $8 millones abre otro cuestionamiento

El debate también alcanzó al proyecto de calles de Las Tablas y Guararé, del que se proponía mover recursos hacia otras obligaciones. El viceministro explicó que una adenda estaba pendiente de perfeccionarse en la Contraloría General de la República. Mientras se completaba ese trámite, sostuvo, el contratista no podía presentar las gestiones de cobro correspondientes a los trabajos sujetos a la modificación.

Ante las preguntas de Vega, los funcionarios señalaron un costo inicial aproximado de $34 millones y una adenda cercana a $8 millones. El diputado cuestionó cómo una obra planificada por ese monto requería una modificación de tal magnitud y exigió explicaciones sobre los cambios que la justificaban. El diputado Carlos Afú, quien intervino previamente, defendió el traslado de recursos que no podrían ejecutarse a tiempo y destacó las actuaciones del MOP en su provincia. El viceministro reiteró que el movimiento permitiría pagar cuentas de otros proyectos mientras avanzaba el trámite de la adenda.

¿Qué cuestionó Vega sobre los contratos del MOP con Asfaltos Panameños?