‘Mis abogados dicen que yo no cometí ningún conflicto de interés’: José Luis Andrade, ministro del MOP

El posible conflicto de interés del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade , así como el hecho de que empresas que admitieron efectuar pagos ilegítimos estén siendo contratadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fueron parte de las críticas a la cartera en la Asamblea Nacional.

El diputado de Vamos, Jonathan Vega, cuestionó que el ministro del MOP hubiera aprobado adendas para Asfaltos Panameños, S.A. , una de estas para incrementar el costo de la carretera a Santa Catalina, provincia de Veraguas, un consorcio del que formó parte con su empresa Inversiones Los Tres, S.A.

“Yo cedí ese contrato antes de que fuera ministro y se refrendó esa sesión antes de que fuera ministro. Ahora, volviendo al punto que tanto tildan de que el desconocimiento de la causa no me exime de culpa. Lo único que tengo que decirle es que tampoco significa que porque yo no conozca la norma, soy culpable. Yo me asesoré con mis abogados privados. Ellos dicen que yo no cometí ningún conflicto de interés”, contestó Andrade ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo.

”Usted expuso la situación y dijo que actuó de buena fe y el desconocimiento no lo exime de responsabilidad y firmó adendas siendo ministro ¿Cómo responde a este tema?, un ministro no puede ser juez y parte?”, increpó Vega .

La investigación de La Estrella de Panamá reveló que Andrade incrementó la obra mediante una adenda, la modificó y recibió la obra a satisfacción, aunque nueve meses antes de ser jefe del MOP había formado parte del consorcio.

La Ley 316 de 2022 y la Ley 38 de 2000 abordan el manejo de estos posibles conflictos de interés y señalan que los funcionarios deben apartarse de trámites en los que hubieran sido parte del acto o negocio dos años antes y declarar el conflicto de interés.

A raíz de las publicaciones periodísticas de este medio el exdiputado Juan Diego Vásquez solicitó a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) remitir el caso para su investigación a la Corte Suprema de Justicia.

“Yo me voy a coger al resultado de la Corte. Si la corte dice que soy culpable, bueno, ese es el resultado, y si la Corte dice que soy inocente, soy inocente”, acotó Andrade quien se presentó en el Palacio Justo Arosemena para sustentar el presupuesto del MOP para el 2027.

El músculo para el MOP

Por otro lado, el diputado Luis Duke, de Vamos, cuestionó las contrataciones directas del MOP de empresas vinculadas a casos de corrupción, citando a la investigación de La Estrella de Panamá. Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias .

”¿Por qué se le siguen seleccionando a estas mismas empresas y qué mecanismos está utilizando el MOP para que estas prácticas no se vuelvan a repetir...por qué se les sigue dando contrataciones conociendo su pasado?”, preguntó Duke.

Andrade contestó que se trata de empresas que tienen “músculo” porque “pueden desarrollar el trabajo”, debido a que hay proyectos de emergencia muy baratos y otros muy caros.

”Estas empresas, entre otras, son las que tienen ese músculo y están en el área que se están contratando”, explicó Andrade.

”Todavía no recibo respuesta a la pregunta a la que le hice... más allá de que tenga el músculo, ¿qué mecanismo está aplicando el MOP para que no vuelva a ocurrir?...”, refutó Duke quien citó la investigación de La Estrella de Panamá.

Andrade respondió que su equipo tenía una reputación de “seriedad”, que no tenía que defender a ninguna empresa y que el grueso de contratos estaba en licitaciones públicas.