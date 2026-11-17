En el Hospital Santo Tomás se sancionó a dos funcionarios y se solicitó el traslado de uno. En la CSS de Veraguas se recomendó la destitución de una jefa de Recursos Humanos y su hija, quienes trabajaban en la misma dependencia. También se detectaron casos en el Cuerpo de Bomberos de Veraguas y la Escuela El Varital, en Chiriquí.

Asimismo, se investigaron incumplimientos de horarios y ausencias injustificadas. En la Universidad de Panamá, en Bocas del Toro, se recomendó destituir a una profesora que también ejerce como jueza de garantías. En otros casos, se sancionó a dos funcionarias de la UNACHI y de la Universidad de Panamá, sede de Herrera, por acumular ausencias y tardanzas. En el Ministerio de Salud (Minsa), en Herrera, se detectaron cerca de 45 irregularidades en las marcaciones de un funcionario durante seis meses.

La ANTAI indicó que continuará investigando y sancionando las conductas que atenten contra la transparencia, la legalidad y la probidad en la administración pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) impuso sanciones económicas a 33 servidores públicos y recomendó la destitución de otros 11 funcionarios, luego de comprobar irregularidades relacionadas con nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo en distintas instituciones del Estado. Las medidas son resultado de investigaciones administrativas realizadas bajo el artículo 29 de la Ley No. 33 de 2013, que permitieron identificar conductas contrarias al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

Nepotismo en alcaldías y juntas comunales

Entre las irregularidades detectadas figuran contrataciones de familiares por parte de autoridades locales. En Veraguas fueron sancionados los alcaldes de Río de Jesús y Santiago, así como el representante de San José. En Chiriquí se sancionó al alcalde de David y, en Guna Yala, al representante de Tubualá. En Darién, la ANTAI sancionó al director regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras comprobar que dos familiares trabajaban bajo su gestión. La entidad solicitó la destitución de ambas funcionarias, aunque ya habían renunciado al momento de la notificación.

Irregularidades en universidades y otras instituciones

Las investigaciones también alcanzaron centros educativos y de salud. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) fueron sancionados siete funcionarios, mientras que en la Universidad de Panamá se aplicaron medidas contra diez servidores de las sedes de Herrera, Colón y Panamá. En el Hospital Santo Tomás se sancionó a dos funcionarios y se solicitó el traslado de uno. En la CSS de Veraguas se recomendó la destitución de una jefa de Recursos Humanos y su hija, quienes trabajaban en la misma dependencia. También se detectaron casos en el Cuerpo de Bomberos de Veraguas y la Escuela El Varital, en Chiriquí.

Conflicto de intereses y ausencias laborales