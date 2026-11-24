Esa batería de instrumentos más una comisión suculenta le permitió abrir cuentas en dos bancos panameños sin someterse a los requisitos que cualquiera debía cumplir. Todos estos detalles fueron admitidos por Rodrigues ante la justicia y constan en la causa de Odebrecht en Panamá.

Para no dejar rastros, Rodrigues registró sociedades pantalla en decenas de jurisdicciones offshore como Islas Vírgenes Británicas —Select Engineering Consulting and Services Inc.—, Antigua y Barbuda —Klienfeld Services Ltd.— y en Panamá, donde llegó a controlar al menos nueve, con Constructora Internacional del Sur como la más famosa.

Con el esquema montado desde el eufemístico Sector de Operaciones Estructuradas, triangulaba el dinero sucio desde Odebrecht hasta los círculos de campaña de expresidentes como los panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, el mexicano Enrique Peña Nieto o funcionarios corruptos de la petrolera estatal Petrobras.

Para ese entonces, Olivio Rodrigues Junior, uno de los “coconspiradores” de la máxima confianza del empresario arrepentido, ya había hecho circular más de 800 millones de dólares desde cuentas bancarias que controlaba en Panamá.

Cuando en diciembre de 2016, Marcelo Odebrecht confesó haber repartido sobornos millonarios en América Latina para garantizarse obras que en algunos casos tuvieron sobrecostos igual de millonarios, provocó un terremoto político desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Acorralado por las evidencias en su contra, el dueño de la gigante que lleva su nombre no tuvo más remedio que dar detalles del lavado de dinero para pagar coimas y financiar campañas electorales ante autoridades judiciales de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

La evidencia es tan abrumadora que solo la acusación de los fiscales reúne 931 páginas con más de 800 transacciones entre 224 sociedades hacia otras de la propia Odebrecht, decenas de intermediarios, equipos de campañas electorales y políticos de todas las ideologías. Concolón procesó la información en la base de datos Bancabrecht, que expone el recorrido completo del dinero y pone en foco el peso de actores fundamentales que pasaron desapercibidos: 27 entidades aparecen en el flujo de dinero oscuro en el país del Canal. Por una sola de ellas, Credicorp, circularon más de $800 millones —alrededor del 84 por ciento del dinero registrado en la causa judicial—. Sin embargo, ninguno de esos bancos fue imputado o condenado por la justicia en Panamá.

Documentos internos del Deutsche Bank a los que accedió Concolón evidencian ahora que este gigante del sistema financiero también conocía los riesgos de operar con Odebrecht, a quien tenía como cliente desde 2011, pero aún así mantuvo la relación. La información se desprende de 15 millones de archivos confidenciales de la filtración Inside Deutsche Bank, liderada por Barracuda Media y coordinada para América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Allí aparecen correos electrónicos que muestran cómo los ejecutivos del banco alemán escudriñaron las operaciones de Odebrecht y de otros bancos involucrados en la trama, para los que actuaba como banca corresponsal. Pese a conocer el peligro, Deutsche Bank siguió adelante en la relación con la constructora brasileña, el Credicorp y otras entidades panameñas incluso después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos constatara la existencia del lavado de dinero para la corrupción. Lava Jato, como se conoció el escándalo de corrupción que tuvo a Odebrecht como protagonista, llegó a las autoridades de Estados Unidos y Suiza en 2014 por alertas en el sistema bancario, pero Deutsche Bank no tomó nota de los riesgos hasta algún tiempo después.

El primer documento de la filtración que registra la preocupación del banco es de abril de 2015, cuando la división brasileña del Comité de Riesgo Reputacional (RRC, por sus siglas en inglés) compartió un informe con sus pares de todas las regiones donde expuso la operación Lava Jato y una lista de empresas y personas involucradas, varias de las cuales eran sus clientes: la propia Odebrecht, su petroquímica Braskem, la estatal Petrobras y contratistas del “club de constructoras” como Andrade Gutierrez o Camargo Correa.

“Petrobras y muchas empresas de construcción pesada, actualmente bajo investigación en el marco de la «Operación Lava Jato», son clientes de DB en diversas jurisdicciones”, escribieron en el documento interno. “Muchos de ellos han enfrentado dificultades para establecer nuevas relaciones bancarias en el mercado”, agregaba el informe interno.

Teniendo en cuenta “los riesgos asociados”, el RRC Brasil decidió incorporarlas al sistema de Investigación Preventiva de Delitos (PCR, por sus siglas en inglés) y recomendó a todas las regiones “que consulten al área de Cumplimiento en Brasil ante cualquier nueva propuesta de operación que involucre a dichas empresas o personas”.

Tres meses después, en contradicción con su propia guía de riesgo reputacional, el banco alemán decidió reabrir la cuenta de una filial de Odebrecht en las islas Bahamas que había cerrado 13 días antes por inactividad. Con esto, Deutsche Bank volvía a habilitar transacciones de alto volumen —venta de materias primas, opciones de divisas y operaciones de cambio al contado— en una jurisdicción offshore que la constructora conocía bien: allí había registrado algunas piezas clave de su circuito de pagos ilícitos como Northern Pacific Financial, que solo en 2014 giró más de 20 millones de euros a otra sociedad pantalla en Credicorp de Panamá.

A partir de ahí, los intercambios de emails y los informes disponibles en la filtración Inside Deutsche Bank muestran un patrón contradictorio: el banco monitoreaba a Odebrecht de forma permanente, conocía las novedades judiciales del caso y sus implicaciones políticas, pero continuaba la relación con la empresa. La secuencia incluye preocupación por los riesgos que traía esa relación y por cómo justificarla ante las autoridades; alarmas ocasionadas por clientes y colaboradores involucrados en la trama de sobornos; e incluso financiamiento de obras que terminaron envueltas en el escándalo.

Un ejemplo apareció en un hilo de correos de septiembre de 2015: altos cargos en gestión de crisis que integraban una comisión global del banco, el Global Incident Coordination Committee, se activaron cuando una publicación de la agencia Bloomberg mencionó que el Deutsche Bank de Suiza podría ser investigado por blanqueo de capitales del Lava Jato.

El reporte se publicaba justo cuando había reguladores cuestionándolos por su manejo con otro cliente, por lo que temían que éste ahora dirigiera nuevas preguntas hacia las transferencias de Odebrecht a través de la sucursal suiza.

“Es probable que los mismos reguladores que están examinando nuestro programa de prevención del blanqueo de capitales en Square [un caso de operaciones espejo] planteen preguntas al respecto”, indicó un asesor jurídico desde Nueva York. “No creo que estemos en condiciones de responder por el momento, ya que probablemente necesitemos realizar primero una labor de investigación para comprender cualquier posible problema relacionado con el blanqueo de capitales en el caso”, avisó.

En ese hilo de emails participaban cuatro jefes globales de gestión de incidentes que, a los pocos días, recibieron más noticias inquietantes: había clientes vinculados al Lava Jato con cuentas de administración de efectivo (cash management) en el Deutsche Bank.

La notificación llegó de la responsable regional de Cumplimiento para América Latina, quien compartió con colegas globales del área Incident Management Group (IMC) ese y otros listados de interés, como las personas políticamente expuestas (PEPs) y los empleados encargados del seguimiento.

El banco era consciente de cuánto podía afectarlo este caso y quería mapear su exposición. Hasta ese momento Deutsche Bank podría haber movido cientos de millones de dólares para la constructora, según la prensa especializada. “Se teme que el Deutsche Bank haya transferido la colosal suma de 560 millones de dólares en su nombre”, publicó el sitio AML Intelligence.

Finalmente, dos años después de destapado el escándalo, el banco alemán decidió catalogar a la empresa como lo que ya sabía que era: un cliente de alto riesgo, según se detalla en una cronología incluida en el informe interno titulado Odebrecht ABC Risk Review and Rating en marzo de 2016. Pero la empresa continuaría siendo su cliente a pesar de esa etiqueta, de las sentencias que vendrían luego y las alertas que no cesaron.

De hecho, Deutsche Bank enseguida abrió una investigación interna a un antiguo intermediario, Daniel Aquino Méndez, por posibles “incentivos indebidos para la obtención de negocios” en relación con un proyecto investigado por la justicia de República Dominicana.

Aquino había sido consultor de desarrollo de negocios del banco para identificar oportunidades en ese país hasta 2016. Tras retirarse, en agosto de ese año, Aquino Méndez fue arrestado por otro caso de coimas.

El mismo mes, la filial española del Deutsche Bank le giró $115.657 dólares mil por los servicios prestados en negocios como Punta Catalina, una planta de carbón construida en consorcio por Odebrecht y en la cual actuó como coordinador financiero de un préstamo de $632 millones ($126 millones aportados por el banco alemán). Entonces, el banco investigó en 2017 si Aquino había incurrido en alguna irregularidad, pero el proceso cerró un año después “sin señales de mala conducta por parte del consultor o los empleados implicados”.

En 2019, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló más de 39 millones de dólares en pagos secretos de Odebrecht vinculados a esa central térmica dominicana. Esta alianza no pudo comprobar vínculos de Aquino Méndez con esos sobornos.

Además de Punta Catalina, el banco había financiado otros proyectos de Odebrecht. Su sede en Madrid financió a una lista de empresas españolas y algunas extranjeras investigadas por sobornos y corrupción, según una investigación de elDiario.es para Inside Deutsche Bank.

En República Dominicana también aportó 20 millones en 2009 para otra obra con problemas: la reconstrucción de la carretera Casabito-Constanzo, que terminó con sobrecostos millonarios y bajo escrutinio judicial. La prensa dominicana aún informa sobre sus colapsos y fallas estructurales.