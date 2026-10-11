MEF: Se mantendrá la meta fiscal, pero recurriremos a seguros y fondos no reembolsables tras terremoto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró este domingo que mantendrá intacta la meta fiscal de 2026 y que no solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa para suspender temporalmente los límites de déficit, pese a los gastos que deberá afrontar el Estado tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad sostuvo que el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los recursos que requiera la atención de la emergencia nacional declarada por el Gobierno.

La aclaración se produce después de que el Ejecutivo aprobara la Resolución de Gabinete N.° 108, que declaró el estado de emergencia nacional y autorizó hasta $100 millones para atender los daños provocados por el movimiento sísmico. La resolución faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal ante la Asamblea si resulta necesario, pero no lo obliga a hacerlo.

“El costo de la emergencia cabe dentro del límite, así que no hace falta”, señaló el ministerio en el comunicado.