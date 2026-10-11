MEF: Se mantendrá la meta fiscal, pero recurriremos a seguros y fondos no reembolsables tras terremoto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró este domingo que mantendrá intacta la meta fiscal de 2026 y que no solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa para suspender temporalmente los límites de déficit, pese a los gastos que deberá afrontar el Estado tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre.
En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad sostuvo que el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los recursos que requiera la atención de la emergencia nacional declarada por el Gobierno.
La aclaración se produce después de que el Ejecutivo aprobara la Resolución de Gabinete N.° 108, que declaró el estado de emergencia nacional y autorizó hasta $100 millones para atender los daños provocados por el movimiento sísmico. La resolución faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal ante la Asamblea si resulta necesario, pero no lo obliga a hacerlo.
“El costo de la emergencia cabe dentro del límite, así que no hace falta”, señaló el ministerio en el comunicado.
El MEF explicó que el Gobierno recurrirá primero a las coberturas de seguros, las donaciones y otros recursos no reembolsables para financiar las labores de atención y recuperación.
La entidad indicó que solo acudirá a deuda si resulta indispensable y que, en ese escenario, priorizará condiciones concesionales, es decir, financiamiento con términos más favorables, acordes con una situación de crisis.
También aclaró que los $100 millones autorizados para la emergencia representan un límite máximo y no una obligación de gasto por ese monto. Los recursos se utilizarán únicamente cuando existan necesidades comprobadas.
De acuerdo con el comunicado, los fondos se administrarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá. Los desembolsos estarán sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República y a mecanismos de seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.
El MEF sostuvo que el Gobierno atenderá a las comunidades afectadas sin comprometer las finanzas públicas.
El Gobierno declaró el estado de emergencia nacional el sábado 10 de octubre, después del terremoto registrado un día antes. La medida busca agilizar la atención a las comunidades y responder a los daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y otras infraestructuras.
En un informe preliminar divulgado por la Presidencia, las autoridades reportaron afectaciones en 426 residencias, 419 centros educativos y 21 instalaciones de salud, además de personas atendidas por lesiones. Las evaluaciones continuaban mientras las instituciones coordinaban la asistencia y la recuperación en las zonas perjudicadas.
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