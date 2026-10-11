Mulino recibe llamada de Delcy Rodríguez tras el terremoto en Panamá

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló este domingo a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación telefónica con el presidente, José Raúl Mulino, para expresarle su solidaridad tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre y ofrecer la experiencia de su país en la atención de emergencias sísmicas. Rodríguez reiteró la disposición de Venezuela a compartir conocimientos y capacidades para apoyar la respuesta panameña ante la emergencia.

“Sostuve una conversación telefónica con el Pdte. de la República de Panamá, José Raúl Mulino para ratificar nuestra solidaridad con su Gobierno y con el pueblo panameño, así como nuestra disposición a compartir experiencias en la atención de emergencias sísmicas”, escribió la mandataria. Por su parte, el presidente Mulino no ha confirmado la conversación con la presidenta venezolana.

Machado también expresó su solidaridad

El acercamiento de Rodríguez se produce después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, expresara su respaldo a los panameños afectados por el terremoto. El viernes 9 de octubre, Machado publicó un mensaje en X en el que extendió sus palabras de aliento tanto a los panameños como a los venezolanos que residen en el país. También agradeció la acogida que ha recibido en Panamá y destacó la solidaridad entre ambos pueblos.