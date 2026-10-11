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Mulino recibe llamada de Delcy Rodríguez tras el terremoto en Panamá

Rodríguez ofreció compartir la experiencia venezolana en emergencias sísmicas en su conversación con Mulino.
Rodríguez ofreció compartir la experiencia venezolana en emergencias sísmicas en su conversación con Mulino. Agencia EFE / EFE
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Adriana Berna
  • 11/10/2026 13:41
Rodríguez conversó con el mandatario para ofrecer cooperación venezolana en la atención de emergencias sísmicas. Un día antes, María Corina Machado también había expresado su solidaridad con Panamá y respaldado las iniciativas de ayuda a los damnificados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló este domingo a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación telefónica con el presidente, José Raúl Mulino, para expresarle su solidaridad tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre y ofrecer la experiencia de su país en la atención de emergencias sísmicas.

Rodríguez reiteró la disposición de Venezuela a compartir conocimientos y capacidades para apoyar la respuesta panameña ante la emergencia.

“Sostuve una conversación telefónica con el Pdte. de la República de Panamá, José Raúl Mulino para ratificar nuestra solidaridad con su Gobierno y con el pueblo panameño, así como nuestra disposición a compartir experiencias en la atención de emergencias sísmicas”, escribió la mandataria.

Por su parte, el presidente Mulino no ha confirmado la conversación con la presidenta venezolana.

Machado también expresó su solidaridad

El acercamiento de Rodríguez se produce después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, expresara su respaldo a los panameños afectados por el terremoto.

El viernes 9 de octubre, Machado publicó un mensaje en X en el que extendió sus palabras de aliento tanto a los panameños como a los venezolanos que residen en el país. También agradeció la acogida que ha recibido en Panamá y destacó la solidaridad entre ambos pueblos.

Ayer, 10 de octubre, la dirigente acudió al centro de recolección de ayuda humanitaria habilitado en el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, para respaldar las iniciativas de asistencia destinadas a las comunidades afectadas por el sismo. Su presencia puso de relieve la participación de la comunidad venezolana en las acciones de apoyo a los damnificados.

Las expresiones de solidaridad de Rodríguez y Machado se producen mientras Panamá continúa evaluando los daños y atendiendo a las personas afectadas por el terremoto, que provocó daños en viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras, especialmente en provincias del interior del país.

El Gobierno panameño ha recibido ofrecimientos de cooperación de distintos países y organismos, en medio de las labores de evaluación, asistencia y recuperación tras la emergencia sísmica.

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