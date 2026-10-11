De barbería móvil a sala de neonatología: cinco bebés nacen en medio de la emergencia en Chitré

Lo que habitualmente funciona como una barbería móvil se ha convertido en un espacio de apoyo para la atención de recién nacidos en Chitré, luego de que su propietario pusiera la unidad a disposición del Hospital Cecilio Castillero, en medio de la emergencia que enfrenta la provincia de Herrera.
La iniciativa solidaria surgió ante las necesidades del centro hospitalario, donde se han registrado cinco partos y el nacimiento de cinco neonatos, según informó el doctor Hilario Correa, director regional de Salud de Herrera.
Ante este escenario, el bus barbería pasó a utilizarse como una sala de apoyo para la atención neonatal, poniendo sus instalaciones al servicio de las necesidades surgidas durante la contingencia.
El gesto del barbero destaca la colaboración ciudadana en momentos difíciles, cuando la disposición de recursos y el trabajo conjunto pueden contribuir a reforzar la respuesta ante una emergencia.
La situación también pone de relieve los esfuerzos que se realizan en Chitré para atender a las madres y sus bebés, mientras el personal de salud y otros colaboradores buscan responder a las necesidades generadas por la emergencia.
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