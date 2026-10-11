Hospital Santo Tomás evacúa cinco pisos tras detectar daños en su estructura

El Hospital Santo Tomás (HST) mantiene clausurada una de las alas de su recinto luego de que las inspecciones realizadas tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre detectaran afectaciones estructurales que obligaron a evacuar el edificio y reubicar a los pacientes que recibían atención en esa área.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó este domingo que las evaluaciones determinaron que los daños no se limitaban a los balcones, sino que comprometían una parte más amplia de la estructura del edificio posterior del hospital.

“Se vio que la parte de esta estructura que inicialmente se pensó que nada más eran balcones, ahora se ve que es el edificio entero que tiene ese problema”, explicó el ministro durante una inspección.

La evacuación se produjo después de que se sintiera un movimiento en las instalaciones y el personal de seguridad ordenara desalojar el área. Posteriormente, los bomberos inspeccionaron el edificio y dispusieron su clausura.

Los cinco pisos de la antigua área de maternidad fueron evacuados. De acuerdo con el director médico del hospital, Lucas Carlos Bravo, en el edificio afectado funcionaban servicios sensibles para la atención de pacientes, entre ellos hemodiálisis, hospitalización, psiquiatría, neumología y clínicas especializadas.

Bravo indicó que en esa infraestructura había 66 pacientes, incluidos los hospitalizados en distintas salas. La hemodiálisis no estaba funcionando ese domingo, por lo que no había pacientes recibiendo ese tratamiento en el momento de la evacuación.