Hospital Santo Tomás evacúa cinco pisos tras detectar daños en su estructura

El Hospital Santo Tomás (HST) mantiene clausurada una de las alas de su recinto luego de que las inspecciones realizadas tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre detectaran afectaciones estructurales que obligaron a evacuar el edificio y reubicar a los pacientes que recibían atención en esa área.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó este domingo que las evaluaciones determinaron que los daños no se limitaban a los balcones, sino que comprometían una parte más amplia de la estructura del edificio posterior del hospital.
“Se vio que la parte de esta estructura que inicialmente se pensó que nada más eran balcones, ahora se ve que es el edificio entero que tiene ese problema”, explicó el ministro durante una inspección.
La evacuación se produjo después de que se sintiera un movimiento en las instalaciones y el personal de seguridad ordenara desalojar el área. Posteriormente, los bomberos inspeccionaron el edificio y dispusieron su clausura.
Los cinco pisos de la antigua área de maternidad fueron evacuados. De acuerdo con el director médico del hospital, Lucas Carlos Bravo, en el edificio afectado funcionaban servicios sensibles para la atención de pacientes, entre ellos hemodiálisis, hospitalización, psiquiatría, neumología y clínicas especializadas.
Bravo indicó que en esa infraestructura había 66 pacientes, incluidos los hospitalizados en distintas salas. La hemodiálisis no estaba funcionando ese domingo, por lo que no había pacientes recibiendo ese tratamiento en el momento de la evacuación.
El Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en la reubicación de los pacientes para garantizar la continuidad de los servicios médicos mientras avanzan las evaluaciones estructurales.
Boyd Galindo informó que los pacientes del área de maternidad serán trasladados al Hospital San Miguel Arcángel, donde se habilitarán 25 camas para atenderlos.
El director médico del HST, por su parte, explicó que las consultas externas programadas para este lunes 12 de octubre se atenderán en otro edificio del complejo hospitalario. Los pacientes deberán seguir las indicaciones del personal para llegar al lugar asignado.
Las visitas a los pacientes hospitalizados se mantendrán con las mismas restricciones horarias, pero solo se permitirá el ingreso de un familiar por paciente. Además, las personas tendrán que rodear el hospital para trasladarse entre los edificios, debido a que el paso directo por el área clausurada permanece restringido.
Bravo señaló que el hospital continuará atendiendo a los pacientes en las instalaciones habilitadas. En el edificio donde funciona la consulta externa se atienden más de 400 personas en distintas especialidades.
El médico también advirtió que no pueden ingresar al área clausurada para retirar equipos médicos sensibles hasta contar con un informe que determine las condiciones de seguridad de la estructura.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades es garantizar el tratamiento de hemodiálisis a los pacientes que dependían de los servicios del Santo Tomás.
El ministro de Salud estimó en 405 el número de pacientes vinculados a la atención de diálisis que deben ser considerados en la reorganización del servicio, incluidos usuarios del hospital y de la Caja de Seguro Social (CSS).
Boyd Galindo aseguró que las autoridades ya buscan alternativas para que estos pacientes reciban el tratamiento y afirmó que no han sido olvidados en la respuesta a la emergencia.
El funcionario reconoció que la recuperación del hospital no será inmediata y que el Gobierno deberá desarrollar un plan para atender los daños y reorganizar los servicios afectados.
Añadió que presentará ante el Consejo de Gabinete los problemas que enfrenta el centro hospitalario y las medidas necesarias para avanzar con su recuperación.
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