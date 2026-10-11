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Réplicas del terremoto de 7,5 en Panamá disminuyen, confirma Sinaproc

En la vía de Bucara, Tonosí, las carreteras se vieron afectadas con enormes grietas
En la vía de Bucara, Tonosí, las carreteras se vieron afectadas con enormes grietas Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/10/2026 17:01
Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene la coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta, con el objetivo de salvaguardar la vida y garantizar la protección de la población

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó este domingo 11 de octubre que la frecuencia y magnitud de las réplicas del terremoto de 7,5 grados registrado el viernes en Panamá han comenzado a disminuir.

De acuerdo con el monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las réplicas muestran un comportamiento descendente en intensidad y número.

El director de la entidad, Néstor Luque, explicó que este patrón es esperado tras un evento sísmico de gran magnitud y que, con el paso de los días, los movimientos telúricos podrían volverse imperceptibles.

Ante las alertas de replicas, las personas optaron por sacar sus pertenencias para resguardarse en las vías.
Ante las alertas de replicas, las personas optaron por sacar sus pertenencias para resguardarse en las vías. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene la coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta, con el objetivo de salvaguardar la vida y garantizar la protección de la población.

El comunicado oficial destaca que las acciones de seguimiento continúan y que las instituciones del Gobierno Nacional trabajan de manera articulada para atender cualquier eventualidad.

El SINAPROC reiteró su llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales, evitar la difusión de información no verificada y revisar las condiciones de sus viviendas para reportar posibles daños estructurales.

Además, recordó que ante cualquier emergencia la población puede comunicarse con las líneas oficiales 520-4426 y 911.

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