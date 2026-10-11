Réplicas del terremoto de 7,5 en Panamá disminuyen, confirma Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó este domingo 11 de octubre que la frecuencia y magnitud de las réplicas del terremoto de 7,5 grados registrado el viernes en Panamá han comenzado a disminuir.
De acuerdo con el monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las réplicas muestran un comportamiento descendente en intensidad y número.
El director de la entidad, Néstor Luque, explicó que este patrón es esperado tras un evento sísmico de gran magnitud y que, con el paso de los días, los movimientos telúricos podrían volverse imperceptibles.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene la coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta, con el objetivo de salvaguardar la vida y garantizar la protección de la población.
El comunicado oficial destaca que las acciones de seguimiento continúan y que las instituciones del Gobierno Nacional trabajan de manera articulada para atender cualquier eventualidad.
El SINAPROC reiteró su llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales, evitar la difusión de información no verificada y revisar las condiciones de sus viviendas para reportar posibles daños estructurales.
Además, recordó que ante cualquier emergencia la población puede comunicarse con las líneas oficiales 520-4426 y 911.
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