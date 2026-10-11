Réplicas del terremoto de 7,5 en Panamá disminuyen, confirma Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó este domingo 11 de octubre que la frecuencia y magnitud de las réplicas del terremoto de 7,5 grados registrado el viernes en Panamá han comenzado a disminuir.

De acuerdo con el monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las réplicas muestran un comportamiento descendente en intensidad y número.

El director de la entidad, Néstor Luque, explicó que este patrón es esperado tras un evento sísmico de gran magnitud y que, con el paso de los días, los movimientos telúricos podrían volverse imperceptibles.