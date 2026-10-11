Estados Unidos impacta buque de bandera panameña en el Golfo de Omán; AMP investiga

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que tuvo conocimiento de un incidente registrado en el Golfo de Omán, donde la nave de bandera panameña M/V Ocean Molica fue impactada por acciones de las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).
De acuerdo con el comunicado oficial, la Dirección General de Marina Mercante de la AMP se mantiene en coordinación con la compañía operadora y las partes involucradas, realizando las averiguaciones pertinentes como Estado de Bandera. El objetivo es verificar el estado de salud de la tripulación y las condiciones estructurales del buque tras el suceso.
De acuerdo con CENTCOM, el buque fue desactivado después que ignoraran las advertencias repetidas e intentara burlar el bloqueo naval en curso contra Irán.
Los hechos se dieron cuando un avión de combate militar de EE.UU. impactó la popa del M/V Ocean Molica, con bandera de Panamá (también conocido como “Arika Sun”), con un munición de precisión, desactivando completamente la propulsión del barco sin dañar a la tripulación.
“El gran buque de carga intentaba transitar por aguas regionales después de haber partido previamente de un puerto iraní”, se lee en un comunicado del CENTCOM.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026
La AMP reiteró que la prioridad absoluta del Estado panameño es la integridad física de la gente de mar y la seguridad de la navegación global.
En ese sentido, recordó a toda la flota internacional la importancia de acatar las recomendaciones contenidas en los Avisos de Marina Mercante MMN-04/2025 y MMN-05/2026, especialmente ante las complejas condiciones que prevalecen en la región.
La entidad panameña subrayó que continuará con las comprobaciones iniciales y el seguimiento del caso, reafirmando su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad operacional de la flota panameña.
Las fuerzas del CENTCOM reanudaron el bloqueo de Estados Unidos contra todos los buques que entran o salen de puertos iraníes el 14 de julio.
Hasta el momento, cuatro buques comerciales han sido desactivados y 135 barcos han sido devueltos durante tres meses de estricta aplicación. Además, las fuerzas de EE.UU. han destruido 10 petroleros vinculados a la red clandestina multimillonaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante el mismo período.
El CENTCOM aconsejó a todos los marinos que presten atención a las advertencias de bloqueo de las fuerzas.
Agregaron que las tripulaciones también deben seguir monitoreando las transmisiones de Aviso a Navegantes y contactar a las fuerzas navales de EE.UU. en el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y los accesos al Estrecho de Ormuz.
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