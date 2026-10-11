Estados Unidos impacta buque de bandera panameña en el Golfo de Omán; AMP investiga

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que tuvo conocimiento de un incidente registrado en el Golfo de Omán, donde la nave de bandera panameña M/V Ocean Molica fue impactada por acciones de las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

De acuerdo con el comunicado oficial, la Dirección General de Marina Mercante de la AMP se mantiene en coordinación con la compañía operadora y las partes involucradas, realizando las averiguaciones pertinentes como Estado de Bandera. El objetivo es verificar el estado de salud de la tripulación y las condiciones estructurales del buque tras el suceso.

De acuerdo con CENTCOM, el buque fue desactivado después que ignoraran las advertencias repetidas e intentara burlar el bloqueo naval en curso contra Irán.

Los hechos se dieron cuando un avión de combate militar de EE.UU. impactó la popa del M/V Ocean Molica, con bandera de Panamá (también conocido como “Arika Sun”), con un munición de precisión, desactivando completamente la propulsión del barco sin dañar a la tripulación.

“El gran buque de carga intentaba transitar por aguas regionales después de haber partido previamente de un puerto iraní”, se lee en un comunicado del CENTCOM.