MOP confirma paso habilitado hacia Tonosí y detalla rutas disponibles

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se restableció la circulación vehicular por el puente ubicado en Oria Arriba, en Pedasí, facilitando el tránsito hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos.

La habilitación de este acceso permitirá mejorar la movilidad en la zona y facilitar el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por el sismo.

El MOP también informó que se mantienen habilitadas las siguientes rutas para el desplazamiento vehicular.