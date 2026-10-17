MOP confirma paso habilitado hacia Tonosí y detalla rutas disponibles

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se restableció la circulación vehicular por el puente ubicado en Oria Arriba, en Pedasí, facilitando el tránsito hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos.
La habilitación de este acceso permitirá mejorar la movilidad en la zona y facilitar el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por el sismo.
El MOP también informó que se mantienen habilitadas las siguientes rutas para el desplazamiento vehicular.
Asimismo, el puente de Agua Buena permanece habilitado las 24 horas, permitiendo el tránsito por esta vía.
Las autoridades mantienen las acciones para facilitar el acceso a las comunidades afectadas y apoyar el traslado de asistencia tras el movimiento sísmico.
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