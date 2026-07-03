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Prohibido el ingreso vehicular al Casco Antiguo: estas son las nuevas rutas

Las autoridades hicieron un llamado a conductores y visitantes a respetar la nueva organización del tránsito.
Las autoridades hicieron un llamado a conductores y visitantes a respetar la nueva organización del tránsito. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/07/2026 11:20
Desde el 1 de julio quedó restringido el ingreso vehicular al Casco Antiguo por la avenida Eloy Alfaro, informaron las autoridades.

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Las autoridades reiteraron que desde el 1 de julio de 2026 quedó restringido el acceso vehicular al Conjunto Monumental Casco Antiguo por la avenida Eloy Alfaro, en el sector del Mercado de Mariscos, como parte de las medidas para mejorar la movilidad y proteger el patrimonio histórico de la ciudad.

Ante esta disposición, los visitantes deberán utilizar las alternativas de acceso habilitadas, entre ellas los estacionamientos de Las Banderas, un área ubicada en el carril de desaceleración destinada al ascenso y descenso de pasajeros, así como el estacionamiento de Puerta Sur, localizado en la calle 13 Oeste y habilitado desde el 1 de abril de 2026 para facilitar la recepción de turistas y residentes que acuden al Casco Antiguo.

Autoridades recuerdan restricciones para vehículos pesados en el Casco Antiguo

La regulación forma parte de las acciones para preservar el Conjunto Monumental Casco Antiguo, optimizar la circulación vehicular y fortalecer la seguridad vial en una de las zonas de mayor valor histórico y turístico del país.

Las autoridades recordaron que la medida está sustentada en el Decreto Ejecutivo N.° 51 de 22 de abril de 2004 y en la Resolución N.° 005/DNPH de 8 de febrero de 2001, que regulan la circulación de vehículos dentro del área patrimonial.

Asimismo, se mantiene la restricción para vehículos de gran tamaño. No podrán ingresar aquellos que superen las 7 toneladas de peso, los 7 metros de longitud, los 2 metros de ancho o los 2.75 metros de altura.

Las autoridades hicieron un llamado a conductores y visitantes a respetar la nueva organización del tránsito y utilizar los estacionamientos habilitados para contribuir a la conservación del Casco Antiguo y evitar congestionamientos en el área.

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