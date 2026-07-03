Prohibido el ingreso vehicular al Casco Antiguo: estas son las nuevas rutas

Las autoridades reiteraron que desde el <b>1 de julio de 2026</b> quedó restringido el acceso vehicular al Conjunto Monumental Casco Antiguo por la <b>avenida Eloy Alfaro, en el sector del Mercado de Mariscos</b>, como parte de las medidas para mejorar la movilidad y proteger el patrimonio histórico de la ciudad.Ante esta disposición, los visitantes deberán utilizar las alternativas de acceso habilitadas, entre ellas los <b>estacionamientos de Las Banderas</b>, un <b>área ubicada en el carril de desaceleración destinada al ascenso y descenso de pasajeros</b>, así como el <b>estacionamiento de Puerta Sur</b>, localizado en la calle 13 Oeste y habilitado desde el 1 de abril de 2026 para facilitar la recepción de turistas y residentes que acuden al Casco Antiguo.