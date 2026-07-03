Desaparece ‘El Topo de La Guaira’, el rescatista que denunció falta de ayuda tras los terremotos en Venezuela

La desaparición de <b>‘El Topo de La Guaira’</b> ha provocado el pronunciamiento de organizaciones civiles y de derechos humanos, que exigen información inmediata sobre su ubicación y responsabilizan al Estado venezolano por su integridad física.La organización <b>Un Mundo sin Mordaza</b> pidió conocer el paradero de <b>Cruz </b>y advirtió que <b>una persona que dedicó días enteros a salvar vidas no puede terminar convertida en una nueva víctima</b>.También el <b>Comité por la Libertad de los Presos Políticos</b> condenó la desaparición del rescatista y reclamó su aparición con vida y liberación inmediata.