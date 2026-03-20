La política del estacionamiento en la ciudad de Panamá

La mayor presión por estacionamientos se concentra en los corregimientos centrales de la ciudad, especialmente en zonas con alta presencia de empleo público como el Casco Antiguo y Calidonia. En muchas dependencias del Estado, los funcionarios buscan garantizarse un espacio donde estacionar sus vehículos siendo los de mayor jerarquía quienes tienen prioridad. El fenómeno se amplía cuando se consideran las flotas vehiculares institucionales, utilizadas para misiones oficiales. A estas se suman vehículos dañados o fuera de servicio que permanecen estacionados durante largos periodos dentro de sus instalaciones. Sobre la Cinta Costera, que es administrada por el MOP, se construyeron grandes zonas de estacionamientos, abiertos y de uso gratuitos que se ocupan durante el día por funcionarios de la Contraloría, Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades. En el Casco Antiguo funcionan tres edificios construidos con fondos públicos para estacionamientos: el soterrado sobre la antigua muralla cercano al Teatro Nacional administrados por la Oficina del Casco Antiguo (OCA); el estacionamiento Casco Antiguo cercano a la plaza Herrera con 117 estacionamientos y los estacionamientos semi- soterrados de 105 estacionamientos debajo de la plaza V Centenario; estos dos últimos controlados por la SPI de la Presidencia de la República.