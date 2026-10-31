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Panamá estrena las alertas sísmicas de Google tras temblor de 6.1 en Tonosí

Panamá pone a prueba el sistema de alertas de terremotos de Google
Panamá pone a prueba el sistema de alertas de terremotos de Google Manuel Vega Loo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/10/2026 10:48
Tras el sismo de 6.1 en Tonosí, usuarios de Android pudieron recibir avisos anticipados mediante una herramienta gratuita de Google.

Panamá estrenó el Sistema de Alertas Sísmicas de Google este sábado 31 de octubre, luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.1 al este de Tonosí, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

La herramienta permitió que usuarios de teléfonos Android, de marcas como Samsung y Honor, recibieran notificaciones segundos antes de que se percibiera el movimiento telúrico, dependiendo de su ubicación y de las condiciones de detección.

El Sistema de Alertas Sísmicas de Google es una función gratuita que utiliza los sensores de los dispositivos Android para detectar posibles terremotos y enviar avisos a los usuarios que se encuentran cerca del área afectada.

Paso a paso para activar las alertas de terremotos de Google en Android

Los usuarios pueden comprobar si esta función está disponible en sus teléfonos y habilitarla siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación de Ajustes o Configuración del celular.

Ingresar a la sección Seguridad y emergencia.

Panamá estrena las alertas sísmicas de Google tras temblor de 6.1 en Tonosí

Buscar la opción Alertas de terremotos o alerta de sismos.

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Activar la función para recibir las notificaciones.

Panamá estrena las alertas sísmicas de Google tras temblor de 6.1 en Tonosí

Otra alternativa consiste en escribir «alertas de terremotos» en el buscador de los ajustes del dispositivo para encontrar directamente la opción.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de esta herramienta puede variar según el modelo del teléfono y su configuración.

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