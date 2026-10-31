Panamá estrena las alertas sísmicas de Google tras temblor de 6.1 en Tonosí

Panamá estrenó el Sistema de Alertas Sísmicas de Google este sábado 31 de octubre, luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.1 al este de Tonosí, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

La herramienta permitió que usuarios de teléfonos Android, de marcas como Samsung y Honor, recibieran notificaciones segundos antes de que se percibiera el movimiento telúrico, dependiendo de su ubicación y de las condiciones de detección.

El Sistema de Alertas Sísmicas de Google es una función gratuita que utiliza los sensores de los dispositivos Android para detectar posibles terremotos y enviar avisos a los usuarios que se encuentran cerca del área afectada.