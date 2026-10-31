Fallece adolescente de 13 años con diagnóstico de parálisis cerebral e influenza B

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana de este sábado 31 de octubre el fallecimiento de un adolescente, de 13 años, en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos, quien tenía un diagnóstico previo de parálisis cerebral infantil y había dado positivo a influenza B.

La entidad detalló que el menor había recibido evaluación médica e indicaciones de tratamiento durante la jornada de atención Amor sobre Ruedas, realizada en Cañas de Tonosí.

Como parte de la atención, el equipo de salud coordinó su traslado al lugar donde se desarrollaba la jornada y posteriormente su retorno a la residencia.