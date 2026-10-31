Fallece adolescente de 13 años con diagnóstico de parálisis cerebral e influenza B

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana de este sábado 31 de octubre el fallecimiento de un adolescente, de 13 años, en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos, quien tenía un diagnóstico previo de parálisis cerebral infantil y había dado positivo a influenza B.
La entidad detalló que el menor había recibido evaluación médica e indicaciones de tratamiento durante la jornada de atención Amor sobre Ruedas, realizada en Cañas de Tonosí.
Como parte de la atención, el equipo de salud coordinó su traslado al lugar donde se desarrollaba la jornada y posteriormente su retorno a la residencia.
Días después, el adolescente presentó dificultades respiratorias, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital de Tonosí y luego al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde recibió atención por parte del servicio de Pediatría.
La entidad indicó que el paciente también contaba con un resultado positivo para influenza B. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció en el centro hospitalario.
El comunicado del Minsa no precisó la fecha exacta del deceso ni detalló si la influenza B fue la causa directa de la muerte.
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