¡Atención! MOP habilitará paso por el Cerro La Cruz el 2 de noviembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que habilitará temporalmente el paso vehicular y peatonal por un solo carril en el sector del Cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.
La entidad detalló que la medida estará vigente únicamente el lunes 2 de noviembre de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., con el propósito de facilitar el acceso de los residentes y visitantes al cementerio municipal, al tratarse de la vía más rápida y cercana.
El MOP explicó que actualmente mantiene los trabajos de estabilización del terreno mediante labores de baqueteo, los cuales continuarán durante las festividades patrias. Por esta razón, tanto el personal como la maquinaria permanecerán en el sitio.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Ministerio de Obras Públicas (@moppma)
Una publicación compartida por Ministerio de Obras Públicas (@moppma)
La medida obedece a un deslizamiento de tierra ocasionado por las réplicas de un reciente movimiento telúrico del 9 de octubre de 2026.
Asimismo, solicitó a los conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.
La institución recalcó que, una vez finalizada la jornada del lunes 2 de noviembre, el paso volverá a estar restringido hasta nuevo aviso, mientras continúan los trabajos en el sector.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...