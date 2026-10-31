¡Atención! MOP habilitará paso por el Cerro La Cruz el 2 de noviembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que habilitará temporalmente el paso vehicular y peatonal por un solo carril en el sector del Cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

La entidad detalló que la medida estará vigente únicamente el lunes 2 de noviembre de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., con el propósito de facilitar el acceso de los residentes y visitantes al cementerio municipal, al tratarse de la vía más rápida y cercana.

El MOP explicó que actualmente mantiene los trabajos de estabilización del terreno mediante labores de baqueteo, los cuales continuarán durante las festividades patrias. Por esta razón, tanto el personal como la maquinaria permanecerán en el sitio.