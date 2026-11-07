Lía Córdoba avanza a cuartos en Dakar 2026: ¿Cuándo pelea por medalla?

“Me siento muy emocionada, fue una competencia muy dura, pero gracias a Dios me dio la fuerza, la fortaleza y la rapidez para ganar esta pelea. Esta pelea se la quiero dedicar a Dios primero que todo, a mi familia, a mi mamá. Quiero darle las gracias a mi tío Leonel, que es el que me impulsó en este deporte. Y pues nada, para mí Dios primero va a tener una campeona olímpica. Los amo a todos”, expresó la pugilista panameña Lía Córdoba Torrero tras certificar su pase en la cita olímpica juvenil.

La abanderada de la delegación panameña firmó un debut categórico en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Córdoba se impuso por decisión unánime (5-0) a la polaca Natasza Kosiec en el pleito correspondiente a los octavos de final de la categoría de los 51 kilogramos.

El dominio de la panameña quedó reflejado en las tarjetas del jurado internacional. Cuatro de los cinco jueces otorgaron una puntuación de 29-27 a favor de Córdoba, mientras que el quinto oficial anotó un amplio 29-25, confirmando la superioridad técnica y táctica sobre la púgil europea a lo largo de los tres asaltos.

El triunfo coloca a la boxeadora en la ronda de cuartos de final, donde enfrentará a Gular Huseynova, representante de Azerbaiyán, este 9 de noviembre a las 12:30 p. m. (hora local). De superar esta instancia, la atleta panameña asegurará su paso a la fase semifinal y garantizará una medalla en el medallero general para el deporte nacional.

Córdoba, quien asumió la responsabilidad de ser la abanderada de la delegación en la ceremonia inaugural, ratificó en su primera salida al tapiz el nivel competitivo del boxeo panameño. El cruce ante Huseynova representará un choque de estilos de alto nivel, donde la panameña buscará aprovechar su velocidad de puños y desplazamiento en el cuadrilátero.