Campesinos de Río Indio expresan a obispos católicos su preocupación por el proyecto de embalse

Alrededor de mil campesinos de distintas comunidades de Río Indio se reunieron el pasado viernes 6 de noviembre en Limón Chagres con obispos de la Conferencia Episcopal panameña para expresar su preocupación por el proyecto de embalse impulsado por Canal de Panamá y pedir respeto a los derechos de las poblaciones que podrían resultar afectadas.
En un comunicado compartido por la comunidad, dieron a conocer que la jornada inció con una caminata acompañada de cantos, pancartas y banderas panameñas, con el mensaje de protección de la “Casa Común”, inspirado en el llamado del papa Francisco al cuidado del medioambiente y la vida.
Posteriormente, los participantes se congregaron en la iglesia Cristo de Equipulas para una celebración eucarística, en el que 20 representantes comunitarios expusieron sus inquietudes.
Durante el encuentro, los moradores advirtieron que la construcción del embalse podría provocar la pérdida de tierras productivas, fuentes de agua y medios de subsistencia, además de desplazamientos de familias, afectaciones ambientales y la ruptura de vínculos sociales y culturales construidos durante generaciones.
Los voceros también manifestaron su preocupación por la falta de espacios suficientes para escuchar sus planteamientos y solicitaron mayor atención de las autoridades. Entre los asistentes estuvo Fabián Castillo, campesino recientemente judicializado en un caso de repercusión nacional, quien reiteró su compromiso con la defensa del río, los cultivos y las familias de la región.
Por su parte, los obispos panameños expresaron su respaldo a la defensa de la dignidad humana y señalaron que ningún proyecto de desarrollo debe pasar por encima de los derechos fundamentales ni de las formas de vida de las comunidades.
Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de la diócesis de Colón-Kuna Yala, destacó el derecho de los pobladores a preservar su historia, cultura e identidad, y reafirmó el compromiso de la Iglesia católica con las comunidades vulnerables y la opción preferencial por los pobres promovida por el papa León XIV.
El encuentro concluyó con un llamado a la solidaridad nacional y a proteger la vida, el territorio y los recursos naturales, en medio de las preocupaciones que mantiene la población de Río Indio ante el futuro del proyecto.
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