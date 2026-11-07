Campesinos de Río Indio expresan a obispos católicos su preocupación por el proyecto de embalse

Alrededor de mil campesinos de distintas comunidades de Río Indio se reunieron el pasado viernes 6 de noviembre en Limón Chagres con obispos de la Conferencia Episcopal panameña para expresar su preocupación por el proyecto de embalse impulsado por Canal de Panamá y pedir respeto a los derechos de las poblaciones que podrían resultar afectadas.

En un comunicado compartido por la comunidad, dieron a conocer que la jornada inció con una caminata acompañada de cantos, pancartas y banderas panameñas, con el mensaje de protección de la “Casa Común”, inspirado en el llamado del papa Francisco al cuidado del medioambiente y la vida.

Posteriormente, los participantes se congregaron en la iglesia Cristo de Equipulas para una celebración eucarística, en el que 20 representantes comunitarios expusieron sus inquietudes.