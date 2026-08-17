El proyecto de río Indio: el Canal de Panamá y la ‘Ruta de la Seda Polar’

El “proyecto de río Indio” consiste en la construcción de un embalse en la cuenca hidrográfica del mismo nombre, que afectaría a unas 3,375 familias y más de 230 comunidades campesinas de pequeños productores agropecuarios cuyas tierras resultarían inundadas para la construcción de un “reservorio de agua”, a objeto de proveer, básicamente, agua para garantizar la operación del Canal en los próximos 50 años.

Ese es el objetivo principal, aunque subsidiariamente, también serviría para atender la creciente demanda de agua potable del área metropolitana que se encuentra por encima de los dos (2) millones de habitantes.

Sin embargo, se trata de una obra estratégica para el Estado o República de Panamá, pero, el “gobierno 100% empresarial” del “dictador”, de la plutocracia minera, corrupta, clientelar y antinacional, ha dejado en manos de la “otra República” (ACP), la búsqueda del consenso o imposición del proyecto del “embalse” de río Indio.

Por su parte, la administración canalera ha recurrido a la opacidad, el simplismo y, hasta, la demagogia, la mentira y la imposición para “vender” la represa de río Indio” a las poblaciones afectadas directamente y a la opinión pública nacional.

En efecto, lo que no se le ha dicho a los panameños, por parte de la administración de la ACP (Administrador y Junta Directiva), es que se trata de un proyecto estratégico de interés nacional que garantizará la competitividad, no solo de la vía acuática -en los próximos 50 años- sino de todo el conglomerado del Canal de Panamá.

Ello es así porque la realidad geopolítica actual (guerra de Medio Oriente) ha obligado a dos potencias (China y Rusia) a acelerar el desarrollo de la denominada “Ruta de la Seda Polar”. La “Ruta de la Seda y el Ártico” es un proyecto de transporte marítimo y comercial impulsado por China y Rusia. Busca conectar Asia con Europa a través de los mares del océano Ártico, aprovechando el deshielo polar para crear una alternativa más rápida a las rutas tradicionales como el Canal de Suez.

La “Ruta de la Seda Polar” y el Canal de Panamá se relacionan como competidores estratégicos en el comercio marítimo mundial, especialmente para los trayectos que conectan a China con la costa este de los Estados Unidos y algunas regiones de Europa. Es decir, la represa de río Indio es un imperativo categórico del comercio global por el Canal de Panamá. Por ello, es un despropósito y cobardía del gobierno del “dictador”, haber tomado partido en la disputa geopolítica de Estados Unidos versus China.

También ha sido una mala decisión, el no ilustrar con la verdad, la necesidad estratégica comercial marítima de la construcción del “embalse” de río Indio.

En conclusión, ahora, se debe desarrollar un programa de alfabetización geopolítica de los panameños, de tal suerte que les permita discernir, la necesidad competitiva del Canal de Panamá, ligada, indisolublemente, a la construcción del “proyecto de río Indio”.

¡Así de sencilla es la cosa!