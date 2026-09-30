Salud mental y desarrollo social

Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a mirar más allá de los diagnósticos y las estadísticas para reconocer que la salud mental forma parte esencial de la vida, del bienestar y del desarrollo de las personas y las comunidades.

En una sociedad marcada por profundas transformaciones sociales, educativas y tecnológicas, hablar de salud mental ya no puede limitarse a los consultorios. Es una conversación que atraviesa a las familias, las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo y las comunidades. Promover el bienestar psicológico, prevenir los problemas de salud mental y facilitar el acceso a orientación y atención son responsabilidades que requieren conocimiento, sensibilidad y compromiso colectivo.

Según la Organización Mundial de la Salud, casi una de cada siete personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión algunas de las condiciones más frecuentes. Esta realidad plantea desafíos importantes para los sistemas educativos y de salud y, al mismo tiempo, reafirma la necesidad de formar profesionales capaces de comprender las necesidades de las personas y responder a ellas desde una perspectiva científica, ética, preventiva e inclusiva.

En Panamá, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) ha asumido parte de este compromiso desde la academia. Desde la creación de la carrera de Psicología en 2006, ha contribuido a la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades de la sociedad panameña.

Hoy, cerca de mil estudiantes cursan esta carrera en la sede y en las extensiones universitarias del país, reflejando el crecimiento de una disciplina estrechamente vinculada al desarrollo humano y social.

Pero su aporte trasciende la formación en las aulas. A través del Centro de Orientación y Atención Socioeducativa a los Estudiantes (COASES), la Clínica Comunitaria de San Miguelito (CCSAM), el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (CIAES) y el Centro de Atención a la Diversidad (CADI), desarrolla acciones de atención, orientación y acompañamiento dirigidas a estudiantes y miembros de la comunidad.

Estos espacios representan escenarios donde convergen la formación, la investigación, la extensión universitaria y el servicio. En ellos, el conocimiento psicológico deja de ser únicamente teoría y se convierte en acompañamiento, prevención, orientación y acciones concretas que buscan contribuir a la calidad de vida de las personas y a una sociedad más inclusiva.

Hoy, más que nunca, la salud mental constituye un componente esencial del desarrollo humano y social. Su cuidado requiere profesionales preparados, instituciones comprometidas y comunidades capaces de hablar del bienestar psicológico con responsabilidad, empatía y sin estigmas.

En este contexto, la universidad reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la formación profesional, la investigación, los servicios de atención especializada y la vinculación con las comunidades, promoviendo una psicología cercana a las personas y capaz de responder a los desafíos de un país en constante transformación.

Invertir en salud mental es invertir en desarrollo humano. Fortalecer la formación, la investigación, la atención y la acción comunitaria constituye una contribución esencial al presente y al futuro de Panamá. Desde la academia, Udelas reafirma su compromiso con una psicología sustentada en la ciencia y la ética, cercana a las personas y comprometida con la transformación social.