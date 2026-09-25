Panamá suma otro oro en los Juegos Suramericanos: Edwin Núñez se corona campeón de bodyboard

Panamá celebró una nueva medalla de oro en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que Edwin Núñez se consagrara campeón en la modalidad de surf bodyboard.

Núñez tuvo una destacada actuación en la gran final y derrotó al chileno Moisés Silva por 10.33 a 4.50, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y sumar otra presea dorada para la delegación panameña.

El triunfo representa un nuevo logro para el bodyboard nacional y se suma a la cosecha de Panamá en esta edición de los Juegos Suramericanos, que reúne a atletas de distintos países de la región.

Con el oro conseguido por Núñez, Panamá llega a cuatro medallas doradas en Santa Fe 2026. Esta cifra iguala la mayor cantidad de oros obtenida por el país en una sola edición de los Juegos Suramericanos, registro alcanzado previamente en Valencia 1994 y Santiago 2014.