Panamá ante la Celac-UE: Canciller defiende el derecho de los líderes políticos de regresar a sus países

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, defendió este viernes 25 de septiembre el derecho de los ciudadanos y dirigentes políticos a regresar a su país y participar en la vida política.

Las declaraciones de Martínez-Acha adquieren relevancia esta semana por la situación que vive la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien permanece en la ciudad de Panamá tras varios intentos fallidos de retorno a Venezuela.

Durante su intervención, Martínez-Acha sostuvo que el derecho de los ciudadanos y líderes políticos a regresar a su propio país y participar en la construcción de su futuro no debe depender de su identidad o afiliación política.

“El derecho de los ciudadanos y de los líderes políticos a regresar a su propio país y participar en la construcción de su futuro político no debe depender de la identidad política de quien regresa”, expresó.

Martínez-Acha hizo el planteamiento durante la III Reunión Ministerial Celac–Unión Europea, celebrada en la ciudad de Nueva York en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El canciller vinculó la participación política y las garantías democráticas con cualquier proceso de reconstrucción institucional en Venezuela.

“No hay democracia sólida si no hay derechos políticos efectivos”, afirmó el ministro panameño.

La declaración se produce días después de que el equipo de relaciones públicas y portavoces de Machado informara que la dirigente intentó regresar a Venezuela tres veces desde Panamá durante esta semana, sin conseguirlo. Con estos nuevos intentos, serían al menos siete las ocasiones en que Machado ha intentado retornar al país desde su salida.

Según EFE, el equipo de Machado denunció que se le impidió volar desde Panamá y que la dirigente permanece en el país sin poder concretar su retorno.

Martínez-Acha: ‘Es la defensa de un principio’

El canciller panameño marcó distancia entre la defensa de los derechos políticos y el respaldo particular a una figura política.

“Nuestra posición no debe entenderse como la defensa de una persona frente a otra. Es la defensa de un principio”, afirmó.

Martínez-Acha sostuvo que un eventual proceso de reconstrucción democrática en Venezuela requiere la participación de las distintas corrientes políticas y garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

“Venezuela necesita un futuro construido por los venezolanos, con participación, garantías, reconciliación nacional, instituciones legítimas y respeto a los derechos políticos”, manifestó.

El canciller añadió que la reconciliación nacional no puede construirse excluyendo voces políticas, sino generando condiciones para que estas puedan participar de manera pacífica.

Machado permanece en Panamá

El equipo de la dirigente venezolana informó a La Estrella de Panamá que los tres intentos más recientes se produjeron desde Panamá.

Los voceros señalaron que, con estas acciones, suman al menos siete los intentos de la opositora por regresar a Venezuela.

Los nuevos intentos ocurrieron mientras la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, se encontraba en la ciudad de Nueva York por actividades relacionadas con la Asamblea General de la ONU.