Thomas Christiansen: ‘El resultado es culpa mía’

La selección de Panamá empató 1-1 ante la India y las críticas no se han hecho esperar. A pesar de que Thomas Christiansen le dio la oportunidad a muchos nombres nuevos, se esperaba que algunos jugadores de mayor renombre y experiencia acompañasen a los nuevos y los guiaran en el duelo amistoso.

Tras en empate con sabor a derrota, el entrenador salió a dar la cara ante los medios de comunicación y explicó sus decisiones ante la India. El propio Christiansen efectúo el ‘mea culpa’ y se responsabilizó por el resultado en este primer duelo de la gira asiática.

“El resultado es culpa mía, yo he apostado por los jóvenes. Esto es un aprendizaje. Acabamos de empezar un cambio generacional, pero al final debemos darle confianza, enseñarles, dejar que aprendan de los errores y analizar bien este partido”.

“No es fácil, lo sabíamos. Meter cinco jugadores nuevos a debutar en un partido sea donde sea es difícil. No hemos tenido tiempo para trabajar”.

Falta de buena preparación

“Entre viajes, llegada de los jugadores...nos faltaban jugadores en el día menos dos y en el menos uno prácticamente no puedes entrenar. Lo que si estoy contento es en lo minutos que han visto, se han mostrado en su mejor manera. Habían otros que ya tenían uno o dos partidos más, pero la responsabilidad y la crítica es mía por tomar esta decisión. Hay que aprender. Para todos han sido una experiencia, en el primer tiempo tuvimos mucho desorden por un nuevo sistema”.

Gol de Omar Valencia y buenos minutos de Jair Modelo

“Jair (Modelo) y (Omar Valencia) Trucho entraron bien en el partido. Quería verlos a los dos en este partido. Trucho metió un golazo y hay que felicitarle por ello. En cada uno hay que corregirles, se los dije a unos en el medio tiempo otros en la pausa de hidratación. Estamos en un cambio generacional y es normal en este proceso. Cuando llegué tuvimos dos partidos en República Dominicana horrorosos, pero hay que ayudarles y enseñarles”.

Tras este resultado, Panamá se mantendrá en la India entrenando este sábado 26 y domingo 27 de septiembre para el lunes 28 partir hacia Japón y encarar los dos partidos amistosos restantes.