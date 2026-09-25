Presidente de Panamá insta a la ONU a mejorar su sistema para dar soluciones a corto plazo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instó este miércoles a las Naciones Unidas ante su Asamblea General a “mejorar” su funcionamiento para dar “resultados concretos” en un corto plazo, tras dar un discurso muy crítico con ese organismo internacional.

“Nuestra conclusión es inequívoca: el mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor, que actúe con diplomacia preventiva y que pueda entregar resultados concretos en el corto plazo”, dijo Mulino.

Las palabras del presidente panameño durante el debate general del 81.º período de sesiones de la ONU fueron un amplio reproche a la supuesta inacción del organismo que deriva en la desconfianza ciudadana, refiriéndose por ejemplo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas, a la cual acusó de “extorsionar” bajo un “disfraz de lucha social”.

A ello se ha sumado la crítica hacia un “multiculturalismo progresista” que estaría presionando a la sociedad para abrazarlo por obligatoriedad, tras hacer una oda a la figura de la familia y el credo.

El conjunto de esas razones, según Mulino, son la causa de la actual polarización global: “Debo decir que las polarizaciones son acompañadas por una gran masa de personas que sienten que los organismos internacionales se han olvidado de los valores y las prioridades de la mayoría de los ciudadanos”.

Como ejemplo de la presunta ineficacia de los métodos del organismo, el presidente panameño señaló que la ayuda humanitaria de la ONU durante la crisis migratoria por la selva del Darién, fronteriza con Colombia por la que llegaron a pasar más de un millón de personas entre 2021 y finales de 2024, habría agravado la situación.

“De hecho, instaló una base de ayuda humanitaria en lo que parecía más un campo de concentración en pleno siglo XXI (...) Pasó de ser una migración descontrolada a una inmensa migración ilegal con un puesto de control”, sostuvo Mulino.

“Las organizaciones de trata de personas vinculadas al narcotráfico aprovecharon este espacio para transportar más familias. El resultado mujeres ultrajadas y niños que quedaron huérfanos, en una de las mayores catástrofes sociales que recuerden mi país”, continuó.

A razón de ello, recalcó, hubo que “resolver el asunto de manera individual” a través de un acuerdo firmado en 2024 con Estados Unidos para que el país norteamericano devolviera por vía aérea a los migrantes que entraran por la densa selva fronteriza.

También argumentó lo “paradójico” de que Panamá no reciba ayudas económicas siendo uno de los tres países carbono negativo del mundo pese a sufrir a los embates del fenómeno ‘El Niño’, con sequías graves que han obligado al Canal de Panamá a reducir tránsitos para ahorrar agua ante los bajos niveles de los lagos que lo nutren.

“Estoy convencido de que la ONU tiene un potencial inmenso en un mundo con tanta volatilidad y tan marcadas asimetrías, pero debe retomar el liderazgo para realizar acciones preventivas y correctivas de manera eficiente”, sostuvo Mulino al defender un multilateralismo con “resultados palpables”.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Mulino sostuvo en reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el potencial económico, ambiental y logístico de Panamá, resaltando sus avances para salir de listas discriminatorias, además de debatir con estudiantes en el Foro de Líderes Mundiales de Columbia University.