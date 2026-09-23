Panamá y el mundo: las noticias más destacadas de este 23 de septiembre

La agenda informativa de este miércoles 23 de septiembre estuvo marcada por temas políticos, económicos y de interés internacional, con Panamá como escenario de varios acontecimientos de relevancia.

-Mulino ante la ONU: El presidente José Raúl Mulino cuestionó ante la Asamblea General de Naciones Unidas la capacidad de respuesta del organismo frente a las crisis internacionales y pidió resultados concretos. Durante su intervención abordó la migración por el Darién, el futuro del Canal de Panamá, el cambio climático y el papel del país en el comercio mundial.

-Empresas internacionales miran a Panamá. Google, Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi, PepsiCo y Pfizer manifestaron interés en continuar invirtiendo y ampliando sus operaciones en el país durante un encuentro con Mulino en Nueva York. La reunión incluyó la presentación del plan de reactivación económica y una cartera de más de 700 obras públicas.

-Molinar responde por las computadoras: La exministra de Educación Lucy Molinar afirmó que ella solicitó las investigaciones relacionadas con la compra de 54 mil computadoras para docentes. La Contraloría mantiene una auditoría sobre el proceso y Molinar aseguró que está dispuesta a asumir responsabilidades si se determina alguna irregularidad.

-Panamá pide retorno de ciudadanos desde la guerra: El canciller Javier Martínez-Acha solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia y Ucrania facilitar, conforme a sus respectivas legislaciones, el retorno de ciudadanos panameños que se hayan incorporado al conflicto y deseen regresar al país.

-EE. UU. niega conocer un veto contra Machado: La portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, dijo que no tiene constancia de que Washington esté detrás de un veto para impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela. La declaración se produjo después de que la dirigente realizara tres intentos de regresar al país desde Panamá.

-Miss Universo ya tiene fecha: La organización de Miss Universo confirmó que la 75.ª edición se celebrará en Puerto Rico y que la gran final será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Allí se conocerá a la sucesora de Fátima Bosch.