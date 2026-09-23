Panamá y el mundo: las noticias más destacadas de este 23 de septiembre

La agenda informativa de este miércoles 23 de septiembre estuvo marcada por temas políticos, económicos y de interés internacional, con Panamá como escenario de varios acontecimientos de relevancia.
-Mulino ante la ONU: El presidente José Raúl Mulino cuestionó ante la Asamblea General de Naciones Unidas la capacidad de respuesta del organismo frente a las crisis internacionales y pidió resultados concretos. Durante su intervención abordó la migración por el Darién, el futuro del Canal de Panamá, el cambio climático y el papel del país en el comercio mundial.
-Empresas internacionales miran a Panamá. Google, Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi, PepsiCo y Pfizer manifestaron interés en continuar invirtiendo y ampliando sus operaciones en el país durante un encuentro con Mulino en Nueva York. La reunión incluyó la presentación del plan de reactivación económica y una cartera de más de 700 obras públicas.
-Molinar responde por las computadoras: La exministra de Educación Lucy Molinar afirmó que ella solicitó las investigaciones relacionadas con la compra de 54 mil computadoras para docentes. La Contraloría mantiene una auditoría sobre el proceso y Molinar aseguró que está dispuesta a asumir responsabilidades si se determina alguna irregularidad.
-Panamá pide retorno de ciudadanos desde la guerra: El canciller Javier Martínez-Acha solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia y Ucrania facilitar, conforme a sus respectivas legislaciones, el retorno de ciudadanos panameños que se hayan incorporado al conflicto y deseen regresar al país.
-EE. UU. niega conocer un veto contra Machado: La portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, dijo que no tiene constancia de que Washington esté detrás de un veto para impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela. La declaración se produjo después de que la dirigente realizara tres intentos de regresar al país desde Panamá.
-Miss Universo ya tiene fecha: La organización de Miss Universo confirmó que la 75.ª edición se celebrará en Puerto Rico y que la gran final será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Allí se conocerá a la sucesora de Fátima Bosch.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...