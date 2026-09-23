Lucy Molinar sobre auditoría a computadoras: ‘Si encuentran alguna irregularidad, yo misma me pondré las esposas’

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Molinar fue consultada sobre la publicación de este medio publicada el pasado 21 de septiembre, que informó que la Contraloría tiene lista la auditoría relacionada con la adquisición de 54 mil computadoras para docentes y que el informe contiene observaciones sobre posibles incorrecciones detectadas durante la revisión.

La exministra de Educación, Lucy Molinar, respondió este miércoles sobre la auditoría que realiza la Contraloría General de la República a la compra de computadoras gestionada durante su administración y aseguró que fue ella misma quien solicitó las investigaciones.

“Esas investigaciones todas las pedí yo. Es que yo pedí una investigación al Ministerio público y eso obliga a la Contraloría a hacer un áudito, eso es normal. Si alguien encuentra que haya habido una irregularidad, es que yo misma me pongo las esposas”, respondió Molinar al ser cuestionada sobre la auditoría.

La exministra explicó que, desde el Ministerio de Educación, solicitó investigaciones internas y que este procedimiento deriva en la intervención de la Contraloría.

Molinar también aseguró que está dispuesta a asumir cualquier responsabilidad si las investigaciones determinan que hubo alguna irregularidad en el proceso.

La Contraloría anunció en agosto una auditoría al proceso de adquisición de las computadoras, que incluyó la revisión del pliego de cargos, las ofertas, las especificaciones técnicas, las condiciones de pago, la adenda y la entrega de los equipos. La contratación fue adjudicada a IS Group S.A. por $28.4 millones.

Sobre los cuestionamientos al proceso, Molinar defendió la licitación y afirmó que fue un procedimiento transparente, acompañado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

“Ahí no hay nada”, sostuvo la exministra al referirse a las dudas planteadas sobre la contratación. “No hay forma de conseguir esa calidad a ese precio. No hay forma, a menos que haya sido un proceso transparente. Absolutamente transparente”.

La exfuncionaria también vinculó los cuestionamientos a los intereses económicos que, según dijo, fueron afectados por los cambios implementados durante su gestión en el Meduca.

Molinar afirmó que durante su administración se establecieron mecanismos para evitar que una sola dirección controlara los procesos de contratación y que se promovió la competencia entre empresas.

“Creamos un sistema que nadie controlaba y se comenzó a dar competencia. Eso tenía mucha gente molesta”, manifestó.

La exministra sostuvo además que la controversia alrededor de las computadoras fue uno de los factores que contribuyeron a su decisión de renunciar al cargo. Según explicó, durante su gestión enfrentó presiones y ataques relacionados con distintos procesos de contratación.

“Yo renuncié porque soy un ser humano”, expresó.

En declaraciones a Panamá en Directo, la exministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que llegó un momento en el que decidió poner un límite ante las presiones que enfrentaba. “En un momento yo dije: ya, ya, soy un ser humano. Mira, aquí yo lideré una licitación que iba a costarle al país 1,563 millones de dólares y no me canso de decirlo. Y fue como: ¿cuánta gente quedó ahí herida? Porque se afectaron intereses”, manifestó.

Molinar explicó que durante su gestión se modificó la estructura de manejo institucional del Meduca para evitar que una sola dirección tuviera control sobre los procesos. “Todo se hacía, todo se manejaba en diferentes entes, de forma que para hacer trampa había que alinear a mucha gente”, afirmó.

Molinar, afirmó que recibió el respaldo del presidente de la República durante su gestión y sostuvo que, pese a ello, también debía considerar el impacto de las presiones que enfrentaba sobre ella y su familia.

“Yo recibí el respaldo del presidente a capa y espada, y entonces eso no es negociable, pero entiendan que yo no sé cómo no entienden que yo soy un ser humano. ¿Cuántas luchas más tengo que dar yo? ¿Hasta dónde tengo que exponerme a mí y a mi familia por mis pasiones, cuando hay gente inescrupulosa que le importa un rábano el país y está dispuesta a lo que sea con tal de salirse con la suya?”, manifestó.

Molinar agregó que no podía hacer caso omiso a las situaciones que, según dijo, estaban ocurriendo a su alrededor. La exministra sostuvo además que podría hablar públicamente sobre lo ocurrido y dejar atrás su participación en este episodio. “Y créeme, yo podría hablar y salir diciendo que fuera yo, ya soy historia en todo esto”, afirmó.

La auditoría de la Contraloría se encuentra en su etapa final. Este medio públicó que el informe contiene observaciones sobre incorrecciones. Mientras concluye el proceso, la Contraloría comienza otra auditoría simultanea en el Registro Público de Panamá, dirigido por Nairobia Elibeth Escrucería González, por el uso de fondos institucionales para financiar estudios de maestría a una treintena de funcionarios y por un posible conflicto de interés relacionado con becas concedidas por la universidad que impartió el programa.