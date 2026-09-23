Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 23 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles se esperan condiciones variables en el país, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados y posibles tormentas en distintos puntos durante la tarde.
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana no se prevén eventos lluviosos significativos. Sin embargo, en horas de la tarde se anticipan nublados con lluvias intermitentes y aguaceros aislados, acompañados de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento en zonas puntuales de Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.
En el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse aguaceros de corta duración. Para la noche, no se esperan lluvias de importancia.
En tanto, en la vertiente del Pacífico, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielo parcialmente nublado a despejado y sin eventos lluviosos significativos.
Durante la tarde se prevén condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados y posibles tormentas en sectores de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, los macizos montañosos de Azuero y Coclé. En el resto de la vertiente también podrían presentarse aguaceros aislados de corta duración.
Para la noche, las lluvias de variadas intensidades persistirían principalmente sobre Chiriquí y el golfo de Chiriquí, aunque disminuirían paulatinamente. En el resto del Pacífico no se prevén lluvias de importancia.
Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 25 °C.
Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 34 °C en el Pacífico, de 29 °C a 31 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.
El IMHPA también advierte de índices de radiación UV-B muy altos a extremos, con valores máximos de 8 a 11+ en el país.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...