Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 23 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles se esperan condiciones variables en el país, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados y posibles tormentas en distintos puntos durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana no se prevén eventos lluviosos significativos. Sin embargo, en horas de la tarde se anticipan nublados con lluvias intermitentes y aguaceros aislados, acompañados de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento en zonas puntuales de Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

En el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse aguaceros de corta duración. Para la noche, no se esperan lluvias de importancia.

En tanto, en la vertiente del Pacífico, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielo parcialmente nublado a despejado y sin eventos lluviosos significativos.

Durante la tarde se prevén condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados y posibles tormentas en sectores de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, los macizos montañosos de Azuero y Coclé. En el resto de la vertiente también podrían presentarse aguaceros aislados de corta duración.

Para la noche, las lluvias de variadas intensidades persistirían principalmente sobre Chiriquí y el golfo de Chiriquí, aunque disminuirían paulatinamente. En el resto del Pacífico no se prevén lluvias de importancia.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 25 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 34 °C en el Pacífico, de 29 °C a 31 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

El IMHPA también advierte de índices de radiación UV-B muy altos a extremos, con valores máximos de 8 a 11+ en el país.