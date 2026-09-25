VAMOS entrega más de 70 mil firmas al Tribunal Electoral para formar partido

El movimiento señaló que las declaraciones fueron recolectadas desde el 30 de agosto mediante jornadas de voluntariado en distintas comunidades del país.

VAMOS sostiene que la cantidad de declaraciones supera ampliamente el requisito vigente para iniciar la formación de un partido político. De acuerdo con el Código Electoral actual, el artículo 52 establece un mínimo de 500 ciudadanos iniciadores.

La entrega ocurre 27 días después de que VAMOS anunciara, durante su Asamblea General del 29 de agosto, el inicio del proceso para constituirse como partido. La agrupación también presentó su Declaración de Principios, Programa de Gobierno, Estatutos y demás documentos requeridos para continuar con el trámite.

La agrupación VAMOS entregó este viernes 25 de septiembre al Tribunal Electoral más de 70,000 declaraciones de voluntad de ciudadanos que expresaron su intención de formar parte de un nuevo partido político.

Entrega ocurre en medio de reformas electorales

La solicitud de VAMOS coincide con el avance del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral y que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. La iniciativa pasó al pleno para continuar su trámite legislativo.

Entre los temas discutidos en la reforma están las reglas para la formación de nuevos partidos, la libre postulación, el financiamiento político y otros aspectos del sistema electoral.

La agrupación expresó preocupación por cambios que, según su posición, podrían afectar la participación política y la formación de nuevas organizaciones.

El movimiento también pidió al Tribunal Electoral dar continuidad al trámite de constitución con base en las normas vigentes.

Vásquez destaca participación ciudadana

Juan Diego Vásquez, líder de VAMOS, atribuyó el resultado a la participación de ciudadanos y voluntarios que recorrieron distintas comunidades para recoger las declaraciones.

“Este proyecto nació de la gente”, afirmó Vásquez, quien señaló que la organización busca construir una estructura política con participación ciudadana.

VAMOS surgió como una coalición de candidatos independientes y participó por primera vez en las elecciones generales de 2024. En agosto de 2026, sus integrantes aprobaron avanzar hacia la constitución de un partido político.

La Junta Directiva Provisional está integrada por Juan Diego Vásquez, Yamireliz Chong, Gabriel Silva, Virginia Barreiro, Daniel De Roche, Natibeth Kenion, Mijail Castillo, Margareth Pimentel, Augusto Palacios, Elodia Muñoz, Humberto Echeverría, Irma Hernández, Javier Yap y Beisy Broce.

Con la entrega de la documentación, VAMOS inicia una nueva etapa dentro del proceso de formación de la organización política, cuya solicitud queda ahora sujeta al trámite correspondiente ante el Tribunal Electoral.