Tosferina en Los Santos: paciente de 43 años permanece hospitalizado

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la tarde de este sábado 7 de noviembre el primer caso de tosferina registrado en lo que va de 2026 en la provincia de Los Santos. Se trata de un paciente de 43 años, residente en Tonosí cabecera.

De acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, el paciente se encuentra en condición estable y permanece hospitalizado en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde recibe tratamiento médico y está bajo seguimiento del equipo de salud.

Tras la confirmación del caso, el Minsa puso en marcha las acciones de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la enfermedad y detectar posibles contagios.

Entre las medidas adoptadas se encuentran el inicio de la investigación epidemiológica, el bloqueo perifocal y la administración de tratamiento profiláctico a las personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente.