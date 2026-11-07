Nataly Delgado y su recorrido de 16 años rumbo a la unificación del título boxístico

La pugilista veragüense Nataly Delgado disputa este domingo 8 de noviembre una pelea de unificación de títulos en la división supermosca (115 libras) al enfrentar a la mexicana Irma García en la cartelera MVP 07, con el objetivo de unificar la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El pleito se celebrará en el College Park Center de Arlington, Texas, y está programado para dar inicio a partir de las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

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Esta oportunidad titular llega tras un recorrido deportivo iniciado hace 16 años, cuando comenzó sus entrenamientos bajo las órdenes del preparador José Atencio tras acompañar a su hermano a las instalaciones de boxeo.

La trayectoria de la pugilista

En entrevista concedida a La Estrella de Panamá, la atleta de 31 años repasó el proceso de preparación y la logística personal que respaldan su carrera en el pugilismo profesional. La trayectoria de Delgado incluye su paso por la selección nacional de boxeo aficionado, la obtención de fajas regionales y un registro profesional de 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates:

Organización diaria: En sus declaraciones a este medio de comunicación, Delgado explicó la distribución de su tiempo entre los campamentos de entrenamiento, su rol de madre de dos niños (Christopher, de 7 años, y Julián, de 5), su matrimonio con su entrenador y su labor como funcionaria en la Junta de Control de Juegos.

Obtención del título mundial: Tras lograr el cetro interino de las 115 libras ante Maribel Ramírez, en junio de 2026 venció por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga en Orlando, Florida, obteniendo la corona mundial absoluta supermosca de la AMB.

Las expectativas

Para la jornada en Texas, Delgado se mide ante García, quien registra 26 victorias, 5 derrotas y un empate en el campo profesional tras haber ostentado títulos en la división gallo. Además este combate forma parte de una velada estelar en el College Park Center que incluye otros tres enfrentamientos por campeonatos del mundo en el boxeo femenino:

Mundial ligero FIB: La estadounidense Alycia Baumgardner se mide ante la turca Elif Nur Turhan en busca de obtener un título en una segunda división.

Mundial supergallo CMB: La australiana Skye Nicolson realiza la defensa de su corona frente a la japonesa Miyo Yoshida.

Títulos vacantes supergallo OMB y FIB: La somalí Ramla Ali se enfrenta a la estadounidense Mikiah Kreps por los dos cetros mundiales disponibles de la categoría.