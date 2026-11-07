NBA sufre pérdidas de 450 millones de dólares, según Forbes

El negocio global de la National Basketball Association (NBA) atraviesa su mejor momento financiero con 30 franquicias cuyo valor comercial promedio supera los 6,000 millones de dólares, según estimaciones de la revista Forbes.
Mientras la liga enfrenta una severa grieta en su estructura de ingresos locales a causa del desplome de las cadenas regionales de televisión que ha ocasionado una pérdida de 450 millones de dólares a los equipos de acuerdo con reportes financieros revelados por CNBC.
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Esta quiebra en el modelo tradicional de distribución local contrasta con la bonanza que experimenta la liga en sus derechos nacionales de transmisión, donde aseguró un contrato histórico por 77,000 millones de dólares repartidos a lo largo de 11 temporadas.
El origen de la contracción financiera radica en la acelerada fuga de suscriptores de la televisión por cable tradicional hacia plataformas de streaming, proceso conocido en la industria como cord-cutting.
De acuerdo con los mismos reportes financieros publicados por Forbes y análisis de la cadena CNBC, los proveedores de televisión paga comenzaron a reducir los costos fijos eliminando canales deportivos de sus paquetes básicos para ofrecer tarifas más económicas a los clientes de televisión abierta.
El colapso se agudizó tras el proceso de bancarrota de Diamond Sports Group (operador de las señales Bally Sports) y las renegociaciones a la baja de sus contratos de exclusividad regional.
Como consecuencia, las tarifas que percibían las franquicias por derechos de transmisión local sufrieron recortes de al menos 20 %, obligando a escuderías financieras de franquicias como los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves a reestructurar sus modelos de difusión.
Las repercusiones de la inestabilidad en las señales regionales alcanzaron de forma directa las finanzas de los propios atletas de la liga.
De acuerdo con reportes de la plataforma periodística Front Office Sports y proyecciones de ESPN, las pérdidas en el flujo de caja regional impidieron que el tope salarial (salary cap) de los equipos alcanzara las proyecciones máximas contempladas en el convenio colectivo.
Ante la erosión del modelo de televisión por cable regional, las franquicias de la NBA han comenzado a ejecutar una transición acelerada hacia transmisiones por aire (over-the-air) gratuitas y alianzas de distribución digital.
Equipos pioneros en esta migración, como los Phoenix Suns y los Utah Jazz, abandonaron los contratos cerrados de cable para transmitir sus partidos a través de señales locales independientes combinadas con aplicaciones de suscripción directa al consumidor (D2C).
Aunque las emisiones en televisión abierta permiten multiplicar el alcance de audiencia de las marcas deportivas en sus ciudades de origen, los analistas de la industria advierten que el volumen de ingresos por patrocinio local no logra igualar el flujo de efectivo que garantizaban los antiguos contratos de exclusividad en el cable.
Debido a esto, la oficina comisionada de la NBA evalúa centralizar la gestión de los derechos locales a nivel de liga para empaquetar una oferta unificada de streaming que compense la transición del espectador tradiciona, que según reportes previos podría ser con la plataforma Youtube.
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