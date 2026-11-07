NBA sufre pérdidas de 450 millones de dólares, según Forbes

El negocio global de la National Basketball Association (NBA) atraviesa su mejor momento financiero con 30 franquicias cuyo valor comercial promedio supera los 6,000 millones de dólares, según estimaciones de la revista Forbes. Mientras la liga enfrenta una severa grieta en su estructura de ingresos locales a causa del desplome de las cadenas regionales de televisión que ha ocasionado una pérdida de 450 millones de dólares a los equipos de acuerdo con reportes financieros revelados por CNBC.

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Esta quiebra en el modelo tradicional de distribución local contrasta con la bonanza que experimenta la liga en sus derechos nacionales de transmisión, donde aseguró un contrato histórico por 77,000 millones de dólares repartidos a lo largo de 11 temporadas.

La caída del cable regional y el fenómeno del cord-cutting

El origen de la contracción financiera radica en la acelerada fuga de suscriptores de la televisión por cable tradicional hacia plataformas de streaming, proceso conocido en la industria como cord-cutting. De acuerdo con los mismos reportes financieros publicados por Forbes y análisis de la cadena CNBC, los proveedores de televisión paga comenzaron a reducir los costos fijos eliminando canales deportivos de sus paquetes básicos para ofrecer tarifas más económicas a los clientes de televisión abierta.

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El colapso se agudizó tras el proceso de bancarrota de Diamond Sports Group (operador de las señales Bally Sports) y las renegociaciones a la baja de sus contratos de exclusividad regional. Como consecuencia, las tarifas que percibían las franquicias por derechos de transmisión local sufrieron recortes de al menos 20 %, obligando a escuderías financieras de franquicias como los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves a reestructurar sus modelos de difusión.

Impacto directo en el tope salarial y en los jugadores

Las repercusiones de la inestabilidad en las señales regionales alcanzaron de forma directa las finanzas de los propios atletas de la liga. De acuerdo con reportes de la plataforma periodística Front Office Sports y proyecciones de ESPN, las pérdidas en el flujo de caja regional impidieron que el tope salarial (salary cap) de los equipos alcanzara las proyecciones máximas contempladas en el convenio colectivo.

Ajuste en la nómina: Aunque el límite salarial para las franquicias continuó su tendencia al alza impulsado por los contratos nacionales, los presupuestos proyectados para la liga sufrieron una deducción cercana a 1 millón de dólares por equipo debido a la caída en los ingresos locales.

Impacto en los impuestos de lujo: Las líneas del primer y segundo nivel de sanción (aprons) se ajustaron por debajo de las previsiones originales de los ejecutivos de la NBA, condicionando la flexibilidad en la contratación de agentes libres.

El nuevo modelo: señales abiertas y plataformas digitales