Panamá ya está en suelo patrio: Así fue la bienvenida a la selección tras el Mundial 2026

La selección de Panamá, tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llegó a suelo patrio justamente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El equipo, que ya rompió concentración una vez finalizado el partido ante Inglaterra, llegó a Panamá. Cabe destacar que no todo el grupo al completo llegó al país luego de que algunos jugadores decidieron quedarse en Norteamérica y proseguir con sus respectivos destinos.

A suelo patrio arribaron algunos jugadores como Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Adalberto Carrasquilla, César Samudio, César Yanis, José Córdoba, Amir Murillo, José Luis Rodríguez o Tomás Rodríguez. Sumado a ellos también arribaron Thomas Christiansen junto a miembros de su cuerpo técnico.

Este último ha dejado mucho de que hablar luego de que haya finalizado su relación contractual con la Federación Panameña de Fútbol y hay mucha incertidumbre si renovará o no con Panamá.

En reiteradas ocasiones ambas partes han manifestado su deseo de seguir su relación contractual, sin embargo hasta el momento no ha existido un acuerdo para firmar el nuevo contrato.

Durante el arribo de los jugadores, pocos fueron los que tuvieron palabras a los medios de comunicación, mientras que otros decidieron no dar declaraciones tras su actuación en el Mundial 2026.

Uno de los que dio su punto de vista fue Andrade, quien destacó que aprovechará uno días libres para disfrutar de la familia antes de regresar con el LASK para la pretemporada de cara a la siguiente campaña.

Por otra parte, dio su opinión sobre la posible renovación de Christiansen. El zaguero no quiso meterse mucho en el tema, pero mencionó que si espera que se llegue a un acuerdo por todo lo que el entrenador le ha dado al fútbol panameño.

Culminado este episodio mundialista, ahora la selección aprovechará estos meses de descanso y en octubre encara un nuevo proceso. El equipo tendrá una gira asiática en dicho mes para preparar lo que serán los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 que se jugarán en el mes de noviembre del presente año.