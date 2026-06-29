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‘No somos manada’: La fuerte reacción de Petro a Karol G tras mensaje a La Espriella

Karol G envía mensaje al presidente electo de Colombia y recibe respuesta de Gustavo Petro
Karol G envía mensaje al presidente electo de Colombia y recibe respuesta de Gustavo Petro EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 16:14
Gustavo Petro se pronunció luego de que Karol G enviara un mensaje público al nuevo presidente electo de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al mensaje que la cantante Karol G dirigió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que la artista hizo un llamado a gobernar para todos los colombianos.

En su respuesta, Petro aseguró que comparte ese llamado a la fraternidad y la unidad nacional, aunque también aprovechó para lanzar duras críticas contra el mandatario electo y advertir sobre lo que considera un riesgo para la democracia colombiana.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó que la artista “tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad”, aunque sostuvo que su mensaje “no será entendido por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida”.

El mandatario también cuestionó el uso del término “manada”, utilizado en el debate político reciente, y rechazó que los ciudadanos sean tratados como un grupo subordinado.

“Señor presidente extranjero, de la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales. No trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia”, escribió Petro.

En su publicación, el presidente defendió la libertad de pensamiento y aseguró que los colombianos son “seres individuales pensantes” que no deben someterse a ningún “macho alfa”.

Además, advirtió que una sociedad guiada por el autoritarismo puede terminar “al abismo”, mientras que la libertad y el pensamiento crítico son la base de la democracia.

Petro vuelve a cuestionar los resultados electorales y convoca a los colombianos el 20 de julio

Petro también reiteró sus cuestionamientos sobre el proceso electoral al afirmar que “veremos verdades sobre las elecciones que ganó el progresismo”, aunque insistió en que su propósito es evitar una escalada de violencia en el país.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en un acto programado para el próximo 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar, donde dijo que buscará enviar un mensaje de libertad, conocimiento y unidad bajo la bandera de Colombia.

La respuesta del mandatario se produjo luego de que Karol G publicara una carta abierta en la que pidió al presidente electo gobernar para todos los colombianos, escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes no lo hicieron y recordar que el poder “no es un trofeo, sino una responsabilidad”.

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