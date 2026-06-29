‘No somos manada’: La fuerte reacción de Petro a Karol G tras mensaje a La Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al mensaje que la cantante Karol G dirigió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que la artista hizo un llamado a gobernar para todos los colombianos.

En su respuesta, Petro aseguró que comparte ese llamado a la fraternidad y la unidad nacional, aunque también aprovechó para lanzar duras críticas contra el mandatario electo y advertir sobre lo que considera un riesgo para la democracia colombiana.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó que la artista “tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad”, aunque sostuvo que su mensaje “no será entendido por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida”.

El mandatario también cuestionó el uso del término “manada”, utilizado en el debate político reciente, y rechazó que los ciudadanos sean tratados como un grupo subordinado.

“Señor presidente extranjero, de la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales. No trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia”, escribió Petro.

En su publicación, el presidente defendió la libertad de pensamiento y aseguró que los colombianos son “seres individuales pensantes” que no deben someterse a ningún “macho alfa”.

Además, advirtió que una sociedad guiada por el autoritarismo puede terminar “al abismo”, mientras que la libertad y el pensamiento crítico son la base de la democracia.