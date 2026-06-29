‘No somos manada’: La fuerte reacción de Petro a Karol G tras mensaje a La Espriella

El presidente de Colombia, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, reaccionó al mensaje que la cantante <b><a href="/tag/-/meta/karol-g">Karol G </a></b>dirigió al presidente electo, <b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo de la Espriella,</a></b> en el que la artista hizo un llamado a gobernar para todos los colombianos. En su respuesta, Petro aseguró que comparte ese llamado a la fraternidad y la unidad nacional, aunque también aprovechó para lanzar duras críticas contra el mandatario electo y advertir sobre lo que considera un riesgo para la democracia colombiana. A través de su cuenta en X, Petro afirmó que la artista <i><b>'tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad',</b></i> aunque sostuvo que su mensaje 'no será entendido por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida'.El mandatario también cuestionó el uso del término 'manada', utilizado en el debate político reciente, y rechazó que los ciudadanos sean tratados como un grupo subordinado.<i><b>'Señor presidente extranjero, de la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales. No trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia'</b></i>, escribió Petro.En su publicación, el presidente defendió la libertad de pensamiento y aseguró que los colombianos son 'seres individuales pensantes' que no deben someterse a ningún 'macho alfa'. Además, advirtió que una sociedad guiada por el autoritarismo puede terminar 'al abismo', mientras que la libertad y el pensamiento crítico son la base de la democracia.