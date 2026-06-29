María Corina denuncia desde Panamá el bloqueo de su regreso a Venezuela

La líder opositora enfatizó que su planificación original contemplaba el retorno a territorio venezolano desde el pasado 24 de junio. Pese a las dificultades logísticas actuales, aseguró encontrarse 'lista y cerca' de la frontera venezolana, manteniendo firme su intención de reingresar para acompañar a la ciudadanía en las labores de asistencia y reorganización social.<i><b>'Estaré en Venezuela para ayudar, coordinar esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción. En esta hora, estoy dispuesta a lo que haya que hacer, a hablar con quien deba hablar para ayudar a mi gente'</b></i>, concluyó Machado, haciendo un llamado a la unidad de los sectores civiles y de la diáspora frente a la coyuntura actual.