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María Corina denuncia desde Panamá el bloqueo de su regreso a Venezuela

En sus declaraciones, Machado enmarcó el impedimento de su viaje dentro de un patrón más amplio de restricciones por parte del Ejecutivo venezolano
En sus declaraciones, Machado enmarcó el impedimento de su viaje dentro de un patrón más amplio de restricciones por parte del Ejecutivo venezolano Captura de video
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/06/2026 16:04
Según detalló persisten las advertencias gubernamentales contra las empresas y personas que intenten facilitar su traslado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este lunes desde la Ciudad de Panamá que el gobierno de Venezuela implementó un bloqueo de facto a su retorno al país mediante restricciones al espacio aéreo y amenazas a operadores logísticos.

Machado, quien se encuentra temporalmente en territorio panameño, afirmó que su objetivo inmediato es regresar a Venezuela para coordinar esfuerzos ciudadanos ante la actual situación de emergencia que atraviesa la nación suramericana.

“El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, declaró la dirigente a través de un mensaje dirigido a sus compatriotas, en el que calificó la medida como “inconcebible” en un contexto de crisis.

Según detalló, aunque las autoridades aeronáuticas venezolanas se vieron obligadas a revertir la cancelación general de vuelos, persisten las advertencias gubernamentales contra las empresas y personas que intenten facilitar su traslado.

Denuncia

En sus declaraciones, Machado enmarcó el impedimento de su viaje dentro de un patrón más amplio de restricciones por parte del Ejecutivo venezolano, el cual, asegura, afecta directamente la atención de la emergencia en el país.

“Quieren bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ayudar, como han intentado bloquear la tarea de miles de ciudadanos que reparten comida y medicina”, señaló, al tiempo que criticó las trabas impuestas a equipos de rescatistas internacionales varados en terminales aéreas y las limitaciones al ejercicio de la prensa libre.

“Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas”, advirtió.

Agenda

La líder opositora enfatizó que su planificación original contemplaba el retorno a territorio venezolano desde el pasado 24 de junio.

Pese a las dificultades logísticas actuales, aseguró encontrarse “lista y cerca” de la frontera venezolana, manteniendo firme su intención de reingresar para acompañar a la ciudadanía en las labores de asistencia y reorganización social.

“Estaré en Venezuela para ayudar, coordinar esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción. En esta hora, estoy dispuesta a lo que haya que hacer, a hablar con quien deba hablar para ayudar a mi gente”, concluyó Machado, haciendo un llamado a la unidad de los sectores civiles y de la diáspora frente a la coyuntura actual.

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