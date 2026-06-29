Milagro en Venezuela: rescatan a bebé de 10 meses que pasó tres días bajo los escombros

Mientras continúan las labores para localizar a más personas desaparecidas, el rescate de Santiago representa uno de los pocos momentos de alegría en medio de una emergencia que ha dejado cientos de víctimas, millas de damnificados y graves daños en la infraestructura.Las autoridades mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate en distintas zonas del país, con el apoyo de brigadas especializadas llegadas desde varios países para atender una de las peores tragedias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.