Milagro en Venezuela: rescatan a bebé de 10 meses que pasó tres días bajo los escombros

En medio de la devastación causada por los terremotos en Venezuela, una historia de esperanza conmovió al país. Santiago, un bebé de apenas 10 meses, fue rescatado con vida tras permanecer casi tres días atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada en Catia La Mar, estado La Guaira. El rescate del menor se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la emergencia que vive Venezuela y fue celebrado tanto por los equipos de socorro como por cientos de personas que seguían de cerca las labores de búsqueda. Las imágenes del operativo, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a rescatistas trabajando cuidadosamente entre los restos de una edificación hasta lograr sacar con vida al bebé.

Una carrera contra el tiempo

Santiago permaneció atrapado junto a su madre durante casi tres días después del colapso de la estructura provocado por los fuertes sismos que afectaron varias regiones del país. Durante ese tiempo, los equipos de rescate trabajaron sin descanso para localizar posibles sobrevivientes, enfrentando condiciones de alto riesgo y la amenaza constante de nuevos derrumbes. Finalmente, los rescatistas lograron ubicar al menor y ponerlo a salvo, desatando una ola de emoción entre quienes participaban en la operación.

Un rescate que conmueve a Venezuela

Las imágenes muestran el momento en que el bebé es extraído cuidadosamente de entre los escombros y trasladado inmediatamente para recibir atención médica. La escena provocó aplausos, lágrimas y abrazos entre los rescatistas, quienes llevan varios días trabajando de forma ininterrumpida en las zonas más afectadas por el terremoto. En redes sociales, miles de usuarios calificaron el rescate como un verdadero milagro y destacaron el esfuerzo de los equipos de búsqueda nacionales e internacionales que permanecen desplegados en Venezuela.

La esperanza en medio de la tragedia