Este martes 24 de noviembre se conocerá el nombre de la nueva ganadora de Miss Universo, quien recibirá la corona y se convertirá en la sucesora de la actual reina de belleza. A pocas horas de la elección, el certamen vuelve a captar la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Durante los últimos 10 años, representantes de distintos países han logrado llevarse el título, entre ellas candidatas de México, Sudáfrica, Nicaragua, India y Filipinas. Desde 2016 hasta 2025, estas son las mujeres que han obtenido la corona de Miss Universo: 2025 – Fátima Bosch (México): se convirtió en la ganadora de la edición 74 del concurso.

2024 – Victoria Kjær Theilvig (Dinamarca): hizo historia al convertirse en la primera danesa en ganar el certamen.

2023 – Sheynnis Palacios (Nicaragua): consiguió la primera corona de Miss Universo para su país.

2022 – R’Bonney Gabriel (Estados Unidos): obtuvo el título en la edición celebrada en Nueva Orleans.

2021 – Harnaaz Sandhu (India): devolvió la corona a su país después de 21 años. 2020 – Andrea Meza (México): se convirtió en la tercera mexicana en ganar el concurso.

2019 – Zozibini Tunzi (Sudáfrica): destacó por su mensaje sobre la representación y el liderazgo femenino.

2018 – Catriona Gray (Filipinas): conquistó la corona en una edición celebrada en Tailandia.

2017 – Demi-Leigh Nel-Peters (Sudáfrica): obtuvo el título para su país.

2016 – Iris Mittenaere (Francia): fue coronada en una edición realizada en Filipinas.

Un dato que destaca es que México y Sudáfrica consiguieron dos coronas durante este período. Además, Nicaragua alcanzó un logro histórico en 2023, cuando Sheynnis Palacios se convirtió en la primera representante de ese país en ganar Miss Universo. Ahora, la expectativa está puesta en la próxima elección: ¿qué país tendrá una nueva reina de belleza y quién será la sucesora de Fátima Bosch?

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