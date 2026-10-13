Cierre de Serviestiba pone en transición laboral a trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, detalló al mediodía de este 13 de martes que los salarios de los trabajadores vinculados a las operaciones portuarias están garantizados durante el proceso de transición, tras el anuncio del cierre de operaciones de la empresa Serviestiba, S. A., que opera en los puertos administrados por APM Terminals, subsidiaria del grupo Maersk (Balboa), y TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (Cristóbal).

Muñoz explicó que la empresa comunicó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que las próximas quincenas se pagarían en la fecha correspondiente y que mantendría el cumplimiento de los salarios mientras dure la transición.

“Hay preocupación por parte de los trabajadores. Ellos están sobre todo consultando sus quincenas, los próximos pagos se deben desarrollar”, señaló la ministra, quien indicó que la empresa le manifestó que los pagos están garantizados.

La funcionaria también afirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con las dos operadoras portuarias (APM Terminals y TIL Panamá) para procurar que los trabajadores sean contratados y puedan continuar con sus labores en las terminales.

Muñoz detalló que 1,386 trabajadores de ambas terminales portuarias están involucrados en este proceso.

Según explicó, Mitradel realizó una auditoría laboral para revisar la situación de cada uno y solicitó a la empresa verificar sus registros y comenzar a ofrecer las prestaciones que correspondan.

La ministra señaló que las dos operadoras portuarias han manifestado su disposición a contratar a los trabajadores, aunque aclaró que el proceso requiere una transición laboral y legal.

“Estos trabajadores serán contratados dentro de los puertos, pero es una transición. Estos trabajadores deben ser liberados de sus plazas de trabajo para poder accionar a las nuevas contrataciones”, explicó.

Muñoz agregó que conversaría con los representantes administrativos de las operadoras, incluida Terminal Internacional de Panamá (TIL), para dar seguimiento a las contrataciones y procurar que los trabajadores puedan mantener sus ingresos.

La ministra también informó que se ejecutó un secuestro sobre las cuentas por cobrar de Serviestiba, una medida que, según explicó, busca disponer de un respaldo para garantizar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos de los trabajadores.

Muñoz indicó que la medida fue ejecutada de oficio por el Ministerio y que las organizaciones de trabajadores le comunicaron su intención de presentar demandas y respaldar la acción.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es proteger los derechos de quienes han trabajado durante años en las operaciones portuarias.