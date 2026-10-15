Amir Murillo vuelve a anotar en la Europa League y reafirma su momento dorado con el Besiktas

Amir Murillo está viviendo un momento dulce con el Besiktas en esta temporada 2026-2027. El defensor panameño fue protagonista en la sufrida victoria 2-3 ante el Hoffenheim alemán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

El lateral derecho de 30 años vio nuevamente puerta en este inicio de campaña, orquestando la victoria ante los teutones. Tras un tiro de esquina y varios rebotes, al minuto 60 del encuentro el esférico le quedó al panameño dentro del área chica, se acomodó la pelota con la derecha y con esa misma pierna la mandó a guardar.

Con esta anotación, Murillo lleva al hilo dos partidos consecutivos anotando en la Europa League, algo inédito en la historia para un panameño en esta competición. Anteriormente le había anotado a su ex equipo, el Olympique de Marsella en el estreno del torneo y cumpliendo de esta forma la famosa ‘ley del ex’.

Si contamos la fase previa, esta fue la tercera anotación de Murillo esta campaña en el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Ya le había marcado al FK Kauno Zalgiris en el duelo de ida de los preliminares.

Gracias a este tanto ante los alemanes, Murillo está cada vez más cerca de igualar su mayor cantidad de goles en una temporada desde que llegó a Europa en el 2020. En la campaña 2022-2023, su última con el Anderlecht belga, el panameño llegó a la cifra de seis tantos en 45 encuentros. En estos momentos suma cuatro (uno en liga y tres en Europa League), por lo que están a dos tantos de empatar su marca temporada siendo apenas el mes de octubre.

Ante el Hoffenheim, Murillo volvió a destacar con un partido bastante completo, a pesar de que el equipo concedió dos goles. El panameño se mostró muy activo en ofensiva, en algunos compases del cotejo se le vio descolgado como un extremo más, mientras que en otros lapsos del encuentro concentró su ataque en una posición más centrada para liberar al extremo Ilhan Fakili.

Justamente en el tanto de la victoria de Hyeon-Gyu-Oh, quien se despachó con un doblete, la jugada la arranca el propio Murillo con una recuperación en campo propio, cede un pase al espacio al propio Fakili y este pone el famoso pase de la vida para que el surcoreano se deslizase para enviar el balón al fondo de las redes.

En cuanto a sus números individuales, Murillo disputó los 90 minutos del cotejo, entregó 38 pases correctos de 44 intentados (86% de efectividad), realizó dos disparos (uno dentro de los tres palos), tocó 70 veces el balón, tuvo una intercepción y recuperó cuatro veces la pelota.