Mariano Rivera reafirma su lealtad a los Yankees

Mariano Rivera volvió a expresar su vínculo con los Yankees de Nueva York durante su participación en el Baseball United: Cancun Week 2026, celebrado del 4 al 7 de noviembre en Cancún, México.
”Yo siempre quiero estar ahí para ayudar en lo que pueda ayudar y, pues, si me lo permiten, haría, y si no, también”, manifestó el expelotero panameño al referirse a su disposición de colaborar y reiterar su lealtad a la organización neoyorquina.
Rivera, considerado una de las grandes figuras en la historia del béisbol, fue una de las personalidades invitadas al encuentro organizado por Baseball United en alianza con los Tigres de Quintana Roo.
Durante la jornada, el panameño compartió con aficionados y otras figuras de las Grandes Ligas. También participó en actividades como el torneo de golf de celebridades y el partido de sóftbol que reunió a reconocidos exjugadores.
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Como parte de las actividades, Rivera recibió un reconocimiento del Instituto Tecnológico de Cancún, luego de participar en un encuentro motivacional con estudiantes, en el que compartió experiencias de su trayectoria.
Además, la organización Baseball United le entregó una obra de arte personalizada, creada por la artista Cortney Wall, como homenaje a su legado en el béisbol.
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La trayectoria de Rivera también fue recordada por el comunicador deportivo Manuel Reyes, quien compartió una anécdota sobre los inicios del panameño y la oportunidad que cambió su camino hacia las Grandes Ligas.
Según relató Reyes, en 1989 Rivera jugaba como campocorto en una liga amateur en Panamá. Aunque ya había sido observado por representantes de los Yankees, su talento como jugador de posición no destacaba de manera particular.
La oportunidad llegó durante un partido en el que el equipo contrario castigaba al lanzador. Ante esa situación, Rivera se ofreció para subir al montículo y lanzar.
Su desempeño llamó la atención de quienes lo observaban. De acuerdo con la historia contada por Reyes, después de verlo realizar entre 10 y 15 lanzamientos, identificaron en él condiciones para convertirse en lanzador y no continuar como campocorto.
El panameño fue firmado por los Yankees por 3.000 dólares y comenzó un proceso de adaptación en el que la organización probó distintas funciones, incluso como abridor, antes de que se consolidara como relevista.
“Si él se hubiese quitado, ¿qué hubiese sucedido?”, planteó Reyes al reflexionar sobre aquella oportunidad que marcó el inicio de una carrera histórica.
Mariano Rivera fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 2019 con el 100 % de los votos, convirtiéndose en el primer jugador elegido por unanimidad. Su carrera con los Yankees y su récord de 652 salvamentos en temporada regular lo consolidaron como una figura histórica de las Grandes Ligas.