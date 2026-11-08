Mariano Rivera reafirma su lealtad a los Yankees

Mariano Rivera volvió a expresar su vínculo con los Yankees de Nueva York durante su participación en el Baseball United: Cancun Week 2026, celebrado del 4 al 7 de noviembre en Cancún, México. ”Yo siempre quiero estar ahí para ayudar en lo que pueda ayudar y, pues, si me lo permiten, haría, y si no, también”, manifestó el expelotero panameño al referirse a su disposición de colaborar y reiterar su lealtad a la organización neoyorquina. Rivera, considerado una de las grandes figuras en la historia del béisbol, fue una de las personalidades invitadas al encuentro organizado por Baseball United en alianza con los Tigres de Quintana Roo. Durante la jornada, el panameño compartió con aficionados y otras figuras de las Grandes Ligas. También participó en actividades como el torneo de golf de celebridades y el partido de sóftbol que reunió a reconocidos exjugadores.

Los reconocimientos a Mariano Rivera en Cancún

Como parte de las actividades, Rivera recibió un reconocimiento del Instituto Tecnológico de Cancún, luego de participar en un encuentro motivacional con estudiantes, en el que compartió experiencias de su trayectoria. Además, la organización Baseball United le entregó una obra de arte personalizada, creada por la artista Cortney Wall, como homenaje a su legado en el béisbol.

De campocorto a leyenda de los Yankees